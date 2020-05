ZA GRUDI KAO IZ REKLAME: Ovaj kalkulator otkrit će ti idealnu veličinu grudnjaka

Autor: Dnevno

Nelagoda zbog toga jer nosimo krivi broj grudnjaka? Spadaju li vam naramenice ili se sve ‘prelijeva’ ili ostavlja vidljive tragove na koži, znak je da nosite krivi broj grudnjaka. Upavo ovaj kalkulator je pravi spas za vaš problem! Da biste doznali koja vam veličina grudnjaka najbolje odgovara, ne morate uopće izlaziti iz udobnosti svojega doma.

Kako radi ovaj kalkulator?

Najprije izmjerite obujam tijela ispod grudi. Pravi izračun dobit ćete kada je metar tijesno spojen. Ako je broj okrugao, dodajte 10 centimetara, a ako nije, dodajte 13.

Zatim trebate izmjeriti obujam grudi i broj zaokružiti na najbliži iznos. Razlika između ovih dviju mjera pokazat će vam koju veličinu košarica koju trebate nositi. Ako je razlika u tri centimetra, za vas je košarica A, razlika od pet centimetara upućuje na košaricu B, osam na košaricu C, deset na D, 13 na DD, 15 na E itd.

Stoga, ako je obujam vaših leđa (mjera ispod grudi) 86 centimetara, a obujam grudi 94 centimetra, to znači da vam najbolje odgovara veličina grudnjaka 34 C. Naravno, ništa vam neće bolje odrediti veličinu grudnjaka od odlaska u trgovinu i isprobavanja na licu mjesta, piše The Sun.

Znakovi da nosite pogrešnu veličinu grudnjaka: