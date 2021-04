ZEKAN SE VRATIO TOMISLAVU! ‘Kad mu priđem, ljubi me i mazi se! Moram ga pohvaliti, dobio je dozvolu za pripust!’

Autor: Dnevno

Tomislav Suknaić iz Majskih Poljana opet je sa svojim omiljenim pastuhom Zekanom, trogodišnjim hrvatskim hladnokrvnjakom i simbolom potresom razrušene Banije, kojeg je morao poslati na čuvanje nakon potresa. Razrušeno imanje obitelji Suknaić polako se vraća u normalu, a gazdi Tomislavu Zekan je pravi oslonac, utjeha i radost.

“Kad mi je najteže, odem do svog Zekana. Garo i ja provedemo s njim sat i pol pa idemo dalje. Moj Zekan je taj koji me gura naprijed. Vidjeli ste i sami kako se mazi sa mnom. Zekan i njegova osobnost me ispunjavaju u svakom pogledu”, kazao je Tomislav za 24sata.

Gazda Tomislav svako jutro odmah nakon jutarnje kave odlazi provjeriti u kakvom je stanju Zekan. Nahrani ga sijenom, žitom, promijeni mu vodu i tek tad odlazi pogledati druge konje.

Preostali konji čekaju izgradnju nove staje

Tomislav je s obitelji trenutno smješten u doniranu mobilnu kućicu, a uz pomoć donacija na imanju mu je izgrađena i manja staja u kojoj sad borave Zekad i kobila sa ždrijebetom, koje trenutno liječi rasjeklu nogu. Preostalih 18 konja još će netko vrijeme pričekati povratak, najvjerojatnije do svibnja, kad bi trebala biti završena nova staja, projekt koji su besplatno izradili inženjeri iz Zagreba te prikupili novac za njezinu gradnju.

“Sjećam se da je Zekan bio jako uplašen nakon potresa. Mislio sam da se neće psihički povratiti, no sad, kad mi se vratio, vidim da je sve u redu. Kad mu priđem, ljubi me i mazi se. Meni sve dozvoli. Iskreno, imao sam i bolje konje, kvalitetnije, no on mi je posebno prirastao srcu. Moram ga pohvaliti da je bio na ocjenjivanju rasplodnih pastuha u Popovači i dobio dozvolu za pripust”, kazao je Tomislav.