ZBOG MACOLINIH MEDVJEDA RASKINULI SURADNJU S HRVATSKOM ‘Medvjedica Nelly umrla je u agoniji zbog bahatosti i nebrige!’

Autor: Dnevno

Početkom 2020. Ministarstvo poljoprivrede, suprotno mišljenjima stručnjaka za medvjede i pravno obvezujućem memorandumu sporazuma o suradnji koji je potpisalo 2018. s organizacijom za dobrobit životinja FOUR PAWS, izdalo je rješenja za zoološki vrt ugostitelju Željku Oreškoviću Macoli i obitelji Bizik u Markovcu Našičkom. Prijatelji životinja javljaju da je, razočarana i ogorčena (ne)postupanjima veterinarske inspekcije i Ministarstva, organizacija FOUR PAWS u srpnju prekinula suradnju s Ministarstvom poljoprivrede. “O važnosti tog dokumenta koji nadležno ministarstvo i veterinarska inspekcija nisu ispoštovali, najbolje govori činjenica da im je jedina obaveza bila provedba zakona i zapljena nezakonito držanih medvjeda u privatnom zatočeništvu, dok je organizacija FOUR PAWS u cijelosti snosila troškove liječenja i prijevoza medvjeda te njihov smještaj u licencirana utočišta i centre za rehabilitaciju medvjeda u Hrvatskoj i inozemstvu”, ističu iz udruge Prijatelji životinja.

Zakon o zaštiti životinja propisao je da se svi medvjedi, osim onih u registriranim zoološkim vrtovima i utočištima, moraju do 31. 12. 2018. smjestiti u sklonište, no početkom 2019. i dalje se kod privatnih osoba nalazilo šest medvjeda. “Veterinarska inspekcija ne samo da nije sankcionirala te osobe i oduzela im medvjede, što je po zakonu bila dužna učiniti, nego ih je godinu dana poslije nagradila i legalizirala njihove prekršaje utvrdivši da se Macola i Bizik mogu registrirati kao ZOO-vrtovi. Također, godinu dana ignorirala je na tjednoj bazi apele iz zemlje i inozemstva da izda rješenje o premještanju medvjeda i pustila da propadne velika financijska pomoć za njihovo premještanje u utočišta. Ovo je još jedna tužna potvrda da veterinarska inspekcija ne voli životinje”, kažu Prijatelji životinja.

“Većina medvjeda bila je lošeg fizičkog i psihičkog zdravlja i tražili smo njihovo hitno izmještanje, ali zbog bahatosti i nebrige veterinarske inspekcije, medvjedica Nelly umrla je u agoniji. Unatoč apelima stručnjaka i FOUR PAWSA, čekalo se više od pola godine da veterinarska inspekcija izda rješenje za izmještanje dvaju medvjeda. Organizacija FOUR PAWS uspjela je tada u srpnju 2019. spasiti Brunu, zatočenog kod obitelji Rimac u Cerni, gdje je već umrla Nelly, koji je smješten u utočište za medvjede u Kuterevu, i medvjedicu Suzanu od obitelji Bizik, koja je zbog izrazitih psihičkih problema i stereotipnog ponašanja kao što su grickanje šapa i koračanje naprijed-nazad premještena u utočište PARK DANCING BEARS Belitsa u Bugarskoj, gdje se izvrsno oporavlja”, objasnili su iz Udruge.

“Izuzetno smo zabrinuti što su hrvatske vlasti okrenule leđa zaštiti medvjeda i umjesto toga legalizirale neprimjerene objekte koji ne pridonose očuvanju niti ispunjavaju zakonske standarde EU-a u držanju životinja u zoološkim vrtovima. Nedavno postupanje Ministarstva prisililo nas je da službeno okončamo suradnju”, izjavila je Barbara van Genne, voditeljica spašavanja i zagovaranja zaštite divljih životinja u organizaciji FOUR PAWS koja je šokirana nemarom hrvatskih institucija te se nastavlja baviti zaustavljanjem ilegalnog držanja medvjeda u cijeloj Europi i šire.

Iz organizacije FOUR PAWS navode da su izrazili zabrinutost zbog izdavanja dozvola za zoološki vrt kod restorana Macola i za obitelj Bizik jer smatraju da nijedan od tih objekata ne ispunjava zahtjeve europske direktive koja se odnosi na držanje divljih životinja. Zgroženi su spoznajom da isti zakonski propisi očito ne vrijede za sve hrvatske građane, odnosno za svih šest medvjeda koji su se 2019. jednako nelegalno nalazili u privatnom zatočeništvu.

Dobili su apsurdan odgovor da dva medvjeda koja je veterinarska inspekcija trebala oduzeti Macoli nisu smještena u utočište u Kuterevu zato što ondje nije bilo mjesta i da bi tobože doživjeli “stres” kada bi ih organizacija FOUR PAWS premjestila u prostrana inozemna utočišta. Za objekt obitelji Bizik, u kojemu je zatočeno oko 510 životinja, uključujući i pet tigrova i jednog jaguara, i iz kojega je medvjedica Suzana spašena s teškim traumama, nelogično navode da udovoljava uvjetima propisanima zastarjelim pravilnikom. Zapanjeni takvim odgovorima, imaju dojam da veterinarska inspekcija i Ministarstvo ne shvaćaju ozbiljno zaštitu životinja i zaključuju da nadležni u Hrvatskoj rade protiv dobrobiti životinja.

Prijatelji životinja ističu da je 15 godina star Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova, na temelju kojega su veterinarska inspekcija i Ministarstvo registrirali nelegalna držanja životinja Macole i obitelji Bizek kao ZOO-vrtove, vrlo općenit i nije usklađen s važećim Zakonom o zaštiti životinja i regulativom EU-a. Kažu da je nužno donijeti novi pravilnik kojim bi se otežalo i onemogućilo ozakonjenje nelegalnog držanja divljih i domaćih životinja jer, prema postojećem prastarom pravilniku, inspekcija doslovno svaku ograđenu rupu u kojoj neki pojedinac zatoči životinje proglašava prikladnom za zoološki vrt.

FOUR PAWS globalna je organizacija za zaštitu životinja koje su pod izravnim ljudskim utjecajem, koja razotkriva njihovu patnju, spašava životinje u potrebi i štiti ih. Osnovao ju je 1988. godine u Beču Heli Dungler, a organizacija se zalaže za svijet u kojemu ljudi prema životinjama postupaju s poštovanjem, empatijom i razumijevanjem. Održive kampanje i projekti organizacije FOUR PAWS usredotočeni su na kućne životinje, uključujući napuštene pse i mačke, životinje s farma i divlje životinje poput medvjeda, velikih mačaka, orangutana i slonova koji se drže u neprikladnim uvjetima, kao i na životinje u područjima katastrofa i sukoba. S uredima u Australiji, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Njemačkoj, Kosovu, Nizozemskoj, Švicarskoj, Južnoj Africi, Tajlandu, Ukrajini, Mađarskoj, Velikoj Britaniji, SAD-u i Vijetnamu, kao i utočištima za spašene životinje u 12 zemalja, organizacija FOUR PAWS pruža brzu pomoć i dugoročna rješenja.