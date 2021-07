(VIDEO) TOPI SRCA, IZVLAČI SUZE NA OČI: Muškarac je mamio štene, dok nekome nije ‘pukao film’! Pogled ovog psa sve govori!

Autor: Dnevno

Biti majka poseban je dar koji se teško može opisati riječima. Djeca u naše živote unose posebnu dozu vedrine, ljubavi i mira,a gotovo je jednaka situacija i sa “životinjskim bebama”, barem kad je u pitanju briga i potreba za zaštitom potomstva.

Jednako kako će svaki roditelj čekati onaj trenutak kad će njegovo dijete izgovoriti prvu riječ, uputiti jasan pogled i tako pokazati da točno zna da gleda u svoju majku ili oca, jednako će tako kujica dočekati trenutak kad će njeno mladunče progledati, kad će se s njime početi igrati, naučitiga sve o ‘pasjem životu’,…Pritom će mu pružit i posebnu brigu, pažnju i maženje, te puno ljubavi.

NEOPISIVO

Osim ljubavi, baš kao i ljudi, i psi će svoje štence štiti od svega što ih okružuje, a ponekad, ukoliko osjete da je potrebno, ‘postavi’t će se i na svog gazdu – to budite sigurni.

TikToker kojeg prati više od 1,7 milijuna pratitelja, te je prikupio više od 39,5 milijuna lajkova, podijelio je pravi dokaz ljubavi roditelja i djeteta te oduševio milijune svojih pratitelja.

Naime, na snimci koju je podijelio, jasno se vidi kako čovjek mami štene lijepim komadom mesa, no kad kod se psić primakne mesu, muškarac ga povuče sebi. To se odgađa iznova i iznova. Doslovno bi u jednom trenu mogli i sami osjetiti neopisiv poriv da mu ga iščupate iz ruke i date preslatkom štencu. No, upravo u tom trenutku kad ćete pomisliti da više ne možete izdržati gledati to ‘mučenje’ pojavljuje se ‘deus ex machina’ i štene dobiva ono što mu je cijelo vrijeme bilo pred njuškom.

Pogled kojeg je muškarac dobio i ‘ta šapa’ kojom je zaustavljena ova ‘agonija’ jednostavno je neoposiv. Pogledajte u nastavku: