Vaš pas ima strahovito ružan zadah? ‘Možete mu dati stari dobri penis!’

Autor: Dnevno

Primijetili ste da vam pas ima strašan zadah iz usta, pokušali ste sve, ali ništa ne uspijeva? Nastavite čitati dalje!

”Neki od mojih pasa su imali toliko strašan zadah iz usta – obično pod starije dane – da bismo se onesviještavali na trosjedu kada bi moja stara Jack Russellica Chili odlučila oblizati si već neki dio tijela koji je garantirano bio totalno mirišljav u usporedbi. A kada bi zijevnula, imali bismo dojam da se otvorilo grotlo pakla iz kojega su pokuljale sve griješne duše ovog svijeta u oblaku sumpora i trulih jaja te kužnih isparenja. U stvari, baš si nešto mislim, čuvar pakla starih Grka, troglavi pas Kerber možda je u stvari upravo to oružje koristio kako bi mrtve zadržao u Hadu a žive otjerao iz njega. Da je Chili imala tri glave i troja usta, mislim da ja danas ne bih pislaa ove redove. Ne bi me ni bilo.”, slikovito je ovu problematiku objasnila spisateljica Rujana Jeger a koja upravo na svom blogu donosi savjete kako riješiti ovu problematiku. Neni savjeti iznenaditi će mnoge, ali bitno je da su učinkoviti!

Otkuda i zašto psima nastaje kamenac na zubima

”Ako imate velikog psa, vrlo vjerojatno se čudite o čemu ja to…veliki psi doista nemaju toliko problema s kamencem kao mali, a neke pasmine svakako imaju više problema od drugih – prema veterinarima s kojima sam pričala o toj temi, na vodećem je mjestu popularni Yorkie i mješanci u tom tipu, zatim slijede Pudle – toy i male, zatim Maltezeri i slični mješanci te Pekići, Shih Tzu, Chihuahuice, Pinčevi i slični.

Jedan od razloga zašto je tome tako je veličina zuba i njihova gustoća – kod malih su pasa zubi gusto zbijeni i nesrazmjerno veliki u odnosu na njuškicu pa se zbog čiste mehanike slabije čiste, odnosno tzv. intradentalni prostor (prostor između zuba) praktično i ne postoji. Samim time, tu se zadržava hrana i bakterije, itd. u principu dalje znate. Sve u svemu, prema nekim podacima preko pola naših pasa starijih od 3 godine i malih pasmina/veličine ima neki oblik oboljenja desni. To oboljenje desni je naravno posljedica taloženja plaka na zubima, a plak se u roku od par dana pretvara u kamenac. Kamenac se čvrsto drži zubne cakline i počinje iritirati desni, a desni reagiraju upalom koja se zove gingivitis. Gingivitis je jedan od uzročnika zadaha iz usta naših pasa, a najlakše se može prepoznati po tome što su upaljene desni crvene a ne svijetloružičaste.

Ako se kamenac ne uklanja, on se nekako “ugura” pod zubno meso i tako ga zadiže, stvarajući male “džepiće” u kojima se još dodatno veselo talože i razmnožavaju bakterije. Kada i ako dođe do toga, pas može oboljeti od periodontitisa koji je ne samo bolan već utječe na moguće ispadanje zuba, a dolazi i do različitih infekcija i apscesa u ustima koji mogu dovesti čak i do smrti životinje!

Dakle, te bakterije koje žive u kamencu i džepićima u zubnom mesu mogu dospjeti u krvotok i raširiti se po tijelu – u slučaju da imuni sistem nije dovoljno moćan da ih putem ukoka, one mogu dospjeti do srca i tamo prouzročiti infektivni endokarditis, to jest upalu endokarda klijetki i/ili srčanih valvula”, objašnjava Jeger na svom blogu.

Kako se riješiti kamenca?

Najmanje se kamenca stvara na zubima pasa koji jedu tzv. Biološki adekvatnu sirovu hranu, tj. BARF. Ključ je u mljevenim sirovim kostima koje mehanički uklanjaju plak sa zuba, a k tome meso sadrži prirodne enzime i ne lijepi se na zube poput industrijski obrađene hrane.

Možda vam se čini da bi suha hrana trebala također abrazivno djelovati na površinu zuba, a neke se čak i reklamiraju naglašavajući tu funkciju, no u stvari za čišćenje zuba nema ništa bolje od dobre, stare, sirove velike kosti.

Pažnja – nemojte psu dati kost s puno moždine zato što je ona dosta masna i može uzrokovati proljev. Nikada psu nemojte davati kuhane/pečene kosti zato što ih termička obrada čini lomljivima i mogu probušiti crijeva. Također je potrebno dati kosti adekvatne veličine i ne pretjerati kako ne bi došlo do zatvora – također je važno ne ostavljati psa samog s malim komadom kosti kako se ne bi halapljivo udavio, a isto vrijedi i za “umjetne kosti”.

Ukoliko ste od onih koje brinu bakterije iz sirovog mesa, a ovo vrijedi i za kosti koje nisu do kraja oglodane ali se pas umorio – kost možete prije služenja smrznuti u frizeru na par dana.

No ukoliko nemate prostor u stanu/gadi vam se da vaš ljubimac razvaljuje pravu živu krvavu koščobu, možete mu dati stari dobri penis, pošto on ne sadrži nikakve dodatke te nije kemijski obrađen za razliku od umjetnih kostiju od goveđe kože koje su klorirane te zbog toga nezdrave. U prodaji ćete naći i uši i grkljane te slične dijelove anatomije raznih životinja, dodaje Jeger.

Kako Rujanu prate brojni vlasnici pasa, upravo ih je posebno obradovao ovaj savjet. Osim što su ustvrdili kako uistinu čisti kamenac, zbog svoje strukture psi ga ne mogu tako lako rastrgati, stoga će vam omogućiti i mir, jer će ovo čišćenje potrajati, a nakon toga vaš ljubimac biti će neizmjerno umoran!

U nastavku možete vidjeti ultimativnu pseću grickalicu/čistača zubnog kamenca – 12 cm goveđeg penisa!

Uz prehranu, tu je naravno i pranje zuba, stoga za entuzijaste, hrabre i strpljive, donosimo i video kako psa naučiti prati zube, a o ostalim detaljima i korisnim savjetima oko higijene zuba pasa, bacite oko na prekoristan blog – Pasji život by Rujana Jeger, najpoznatije pseće blogerice u Hrvata i šire!