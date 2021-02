Salma Hayek o sceni seksa s Antoniom Banderasom: ‘Nisam mogla prestati plakati, bojala sam se’

Autor: Iva Hanzen

Salma Hayek iznijela je svoje traumatično iskustvo snimanja seks scene u Desperadu. Glumica se prisjetila da se osjećala zatečeno kada je snimala ulogu Caroline u filmu Roberta Rodrigueza iz 1995. godine, jer scena seksa nije bila spomenuta u scenariju.

Hayek je za podcast Armchair Expert rekla da je pristala raditi scenu s Antoniom Banderasom na zatvorenom setu jer joj je Rodriguez bio kao “brat”, a producentica Elizabeth Avellán u to vrijeme bila joj je “najbolja prijateljica”.

“Dakle, kad smo trebali početi snimati, počela sam jecati”, objasnila je Hayek, dodajući također da je drugima govorila: “Ne znam mogu li to. Bojim se.”

Dodala je: “Jedna od stvari kojih sam se bojala bio je Antonio, bio je apsolutni gospodin i tako drag, a mi smo i dalje super bliski prijatelji, ali bio je vrlo slobodan. Uplašilo me da je za njega to bilo poput ničega. Počela sam plakati, a on je bio poput: O moj Bože. Činiš da se osjećam užasno”. “I bilo mi je toliko neugodno da sam plakala”, dodala je.









Salma Hayek je nadalje rekla da su Rodriguez i Banderas “bili nevjerojatni” i da Rodriguez “nikad nije vršio pritisak na nju”, ali je priznala da joj je bilo teško snimiti scenu seksa bez obzira na to.

“Nisam puštala ručnik”, rekla je. “Pokušali bi me nasmijati. Skinula bih ga dvije sekunde i opet počeo plakati. Ali prošli smo to. Učinili smo najbolje s onim što smo u to vrijeme mogli učiniti”.

„Kad ti nisi ti, onda to možeš učiniti, ali stalno sam mislila na oca i brata, hoće li to vidjeti. I hoće li ih zadirkivati. Dečki nemaju problema s tim. Otac će u njihovom slučaju ponosno reći: Aha! To je moj sin!”, objasnila je Hayek.