RUJANA JEGER: ‘Mi smo taoci sa Stockholmskim sindromom – bezuvjetno volimo svoje čupave, slatke tamničare!’

Autor: Tea Šojat

Rujana Jeger, jedna od najpoznatijih književnica svoje generacije, autorica knjiga ‘Darkroom’, ‘Bez dlake na jeziku’, ‘Posve osobno’ i ‘Opsjednuta’, već dugi niz godina na svom portalu Pasji život by Rujana Jeger piše o psima, te educira postojeće i buduće vlasnike pasa o svim mogućim i nemogućim temama koje se tiču omiljenih nam četveronožnih ljubimaca. Ne samo da piše o njima, psi igraju veliku ulogu u njenom životu, kako privatnom, tako i poslovnom, stoga smo povodom Međunarodnog dana pasa u razgovoru s Rujanom odlučili otkriti neke manje poznate informacije o ovim najpopularnijim ljubimcima, ali i otkriti što osobi koja gotovo čitav svoj život živi s psima oni uistinu znače – je li riječ o iznimnim ljubimcima ili članovima obitelji.

Što vama znače vaši psi, smatrate li ih članovima obitelji?

Apsolutno ih smatram članovima obitelji! Dapače, za razliku od nas ljudi u obitelji, onu su u povlaštenom položaju jer gotovo ništa nisu primorani raditi a na njih se pazi do te mjere da mi je žao uzimati iste Omega 3-6-9 preparate koje dajem šesnaestogodišnjoj Lizi, a trebala bih. Po mojem mišljenju, nema puno dvojbe tko je koga u davnoj prošlosti domesticirao i zašto. No što je najgore, mi smo taoci sa Stockholmskim sindromom – bezuvjetno volimo svoje čupave, slatke tamničare!

Kad ste shvatili da će psi postati ‘glavna tema’ u vašem životu?

Kada su spontano preuzeli moj mozak zaključivši kako bi ga mogli iskoristiti da izmanipuliraju što više ljudi na svoju stranu, tako da sam prvo morala napisati knjigu o psima, ali ni to im nije bilo dovoljno. Natjerali su me da pišem blog, a zatim su porobili i druge ljude koji su u vlasti pasa i na kraju su napravili portal. Cilj njihove misije je zavladati svim ljudima, ali su pametni pa to čine tako da mi mislimo kako je naša ideja nabaviti psa. Jasno, nisu svi psi upućeni u misiju pa ponekad podrivaju te ciljeve neprikladnim ponašanjem – stoga moram pisati o tome kako ih njihovi „vlasnici“ (a u biti robovi) mogu što bezbolnije i lakše preobratiti. Cilj je da shvate pasju misiju na Zemlji i pridruže se – no obično se radi o mlađim psima koji moraju prvo proći pubertet i odrasti da bi mogli zrelo razmišljati. Nije puno drugačije ni s nama ljudima.

Što je najbolje što nam pas, kao kućni ljubimac može dati?

Iluziju da je tu zbog nas. Srećom, mnogi su voljni ići toliko daleko da se zbilja trude oko nas, tjeraju nas na kretanje kako bismo bili što zdraviji (i služili ih duže i bolje), brinu se oko našeg psihičkog zdravlja (nije lako živjeti sa mentalno poremećenima), tješe nas kad smo tužni (iz već navedenih razloga)… u stvari, njihov ideal simbioze su moruzgva i rak samac, zato i ne treba čuditi da stalno žele biti uz nas, a po mogućnosti i na nama….

Nakon nekoliko desetljeća života sa njima, stvorile su se i brojne uspomene. Možete li izdvojiti neku koja odgovara na pitanje što vama znače psi i ono što nam donose ili mogu donijeti u naš život?









Nemoguće mi je odgovoriti na ovo pitanje ukratko, trebala mi je gotovo cijela knjiga za samo uspomene iz prvih četrdesetak godina života…ali možda mi je ipak najdraža anegdota o psu moje none, njemačkom ovčaru Marku kojeg sam se u početku strašno bojala, a kasnije me kao malu pratio u školu u Omišlju na otoku Krku gdje smo vrlo kratko živjeli, akoju sam objavila na svom portalu Pasji život (www.rujanajeger.com) pod naslovom „O psima i ljubavi i obrnuto“:

Bila sam najmlađa u razredu. Imala sam debele naočale i smiješno su me oblačili. Dolazila sam iz glavnog grada i nisam razumjela lokalni dijalekt. Škola je bila udaljena oko 45 minuta hoda, u selu na brdu, a moji nisu imali auto. Mama je vozila Tomosov moped na posao i natrag. Tata je pješačio do autobusa i sat vremena se vozio u grad gdje je radio na fakultetu. Nisam imala niti jednog prijatelja, a onda su mi još ispali gornji zubi.

“Oni su hipici!” šaptalo se po selu. To je zvučalo strašno. Ja sam znala što su hipici, to su prijatelji mojih roditelja s dugom kosom i bradom koji su lijepo pjevali uz gitaru i šareno se oblačili. Baka je rekla da će poludjeti. A onda se mama domislila rješenja. Moj je spasitelj imao oči boje jantara. Biti će sretniji kod vas, rekla je baka i ostavila ga je. Svaki dan me je pratio do škole. Djeca me više nisu zezala. Gledala su ga sa strahom u očima. Osjećala sam se kao grčka boginja, vladarica zvijeri, krotiteljica životinja, nedodirljiva princeza. Kada bi otišao, činila sam sve samo da postanem – nevidljiva.

Nakon škole, trčala bih van iz sela, što dalje, koliko su me god noge nosile. Kada bih došla na zavoj s kojeg sam mogla vidjeti kuću, viknula bih: Mark! Maaaaark! I sjela na zidić, nadajući se da neće proći jedna od onih babetina u crnom s crnim rupcima na glavi koje su šaptale i pokazivale prstom na mene. Na mene! A same su izgledale kao zle vještice iz Snjeguljice ili Ivice i Marice. Ali nisu me uspijevale pojesti, jer moj bi spasitelj dojurio s jezikom do poda i skočio mi na ramena. Zato sam ga uvijek dočekivala sjedeći na zidiću, jer na stražnjim je nogama bio viši od mene. Potom bih izvukla oznojenu mortadelu ili već neki drugi narezak koji bi mi majka pripremila. Zatim bismo ga pojeli po pola. “Nemoj nikome reći”, šaptala bih “Hipici ne jedu meso.” On bi me pogledao sa razumijevanjem.









Polako bismo se uputili kući, kroz polja i šikare. Bili smo Hekata i Kerber, bogovi, istraživači i pustolovi, moćni, jaki, brzi i neumorni. Navečer, na tepihu ispred televizora, on je spavao a ja sam gledala njegov veliki crni nos, moćne bijele zube i grube šape. Za mene je on zaista bio mitološko biće. Onda bih zagnjurila glavu u krzno na njegovu vratu i udahnula miris psa….

To mi je sjećanje posebno drago jer dolazi ih nekih boljih vremena, kada su i djeca i psi mogli trčati okolo slobodni….

Kako se nositi s rastankom i zašto nakon toga uzeti novog psa? Mnogi će ljudi nakon gubitka voljenog ljubimca reći ‘nikad više’, ili će imati grižnju savjesti ako uopće pomisle na novog ljubimca. Kako se Vi nosite s time?

Mislim da se svatko s rastankom nosi na svoj način. Nemam jedinstvenu formulu za tako nešto, jer da imam, bila bih bogata i vjerojatno živjela s velikim čoporom pasa. Meni osobno pomogne odmah se dohvatiti nekog šteneta, jer malo štene čovjeka zaokupi do te mjere da ne stigne tugovati – no razumijem i ljude kojima je bol od rastanka prevelika da bi ikada uzeli drugog psa. Međutim, nisam bila u potpunosti bezopasna od 1980., što je gotovo 4/5 mog života, tako da ne mogu uopće o tome niti razmišljati. Pogotovo što jedna od moje tri ljubimice za dva tjedna puni 16 godina. Liza je križanka zlatnog retrivera i labradora koju sam našla na ulici ozlijeđene šape i činimo sve kako bi što duže bila uz nas – za sada nam dosta dobro ide. Poprilično je nagluha i vrlo slabovidna, ali još uvijek je u stanju prošetati oko 2,5 km dnevno i poigrati se sa druge dvije kujice i lopticom. Ali ni one nisu više mlade – Parson Russell terijerka Joy koju smo uzeli iz iste uzgojne linije iz koje je potekla naša legendarna Chili koja je „potegnula“ preko 18 godina se unatoč približavanju desetog rođendana drži kao trogodišnjakinja, a mala ulična mješanka tko zna kojih pasmina, Pixie, okoćena najvjerojatnije također u studenom, puni osam godina – ali ponaša se kao adolescentica! Nadam se da sam s njih dvije mirna barem do svoje šezdesete. A tada ćemo vidjeti – prije odluke o uzimanju psa uvijek treba uzeti u obzir i vlastito zdravstveno i imovinsko stanje te realistično sagledati svoje godine.

Rujaninih 10

Za kraj, upitali smo Rujanu da nam navede deset zanimljivosti o psima koje možda ne zna tako velik broj ljudi, a neke informacije govore da je riječ o uistinu nevjerojatno životinji duge povijesti.