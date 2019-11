NIT JE JELEN, NIT JE MIŠ: Skrivena kamera uhvatila jednu od najrjeđih životinjskih vrsta na svijetu

Mala i rijetka vrsta sisavca, nalik jelenu, kojeg znanstvenici nisu vidjeli skoro 30 godina, fotografirana je u jednoj šumi na jugu Vijetnama, priopćila je grupa za očuvanje vrsta (Global Wildlife Conservation).

Fotografije male životinje poznate još pod nazivom kao “vijetnamski mišji jelen”, napravljene su u divljini, navela je grupa i dodala da ta životinja veličine zeca nije ni jelen ni miš, već najmanji sisavac s kopitama.

► VIDEO: The Vietnamese mouse-deer, a deer-like species the size of a rabbit, has been rediscovered in the wild 30 years after it was feared lost to science https://t.co/4gT6cs8vln pic.twitter.com/vkD1qcEx1D

