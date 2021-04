Misteriozni predator digao službe na noge! Vreba već dva dana, svi su pozatvarali prozore od straha!

Pripadnici Društva za zaštitu životinja iz poljskoga Krakówa u utorak su primili poziv očajne i izbezumljene žene koja je bilo u “smrtnom strahu”. Ona je im rekla da cijelo susjedstvo već dva dana ne otvara prozore jer nekakvo stvorenje vreba s drveta, zbog čega su svi u strahu da im ne uđe u kuću.

Društvo je preko telefona pokušalo otkriti o čemu je riječ. Ispitivali su gospođu je li kakva ptica u pitanju, ali prestravljena gospođa uporno je tvrdila da promatra nešto daleko opasnije. U jednom je trenutku pretpostavila da je u pitanju laguna (mislila je na iguanu, op.a.), pa su djelatnici dojurili nakon što se napokon pribrala i dala im adresu.

Egzotična životinja – ‘kroasanus vulgaris’

Na putu do nje, pomislili su da je možda uistinu riječ o nekoj opasnoj egzotičnoj životinji. Ne bi to bilo ništa neuobičajeno, s obzirom na to da su već imali slučajeve gdje su se vlasnici tako riješili svojih donedavnih ljubimaca.

Kad su došli do žene, ugledali su “predatora” s drveta, no umjesto šoka, prasnuli su u smijeh. Naime, ispostavilo se da nije riječ ni o agresivnoj ni o otrovnoj životinji, već da je u pitanju običan “kroasanus vulgaris” – francusko pecivo koje je netko nekulturan naprosto bacio kroz prozor, piše net.hr

Neobičnu su zgodu prepričali na Facebooku i priložili fotografiju nesuđene “lagune”.