(FOTO) BONGO JE MALO LJUBOMORAN: Gordan Maras uzeo je na čuvanje preslatkog štenca Tajgu i treba vašu pomoć!

Autor: T.Š.

Udomiti lili kupiti? Ako pitate političara Gordana Marasa, zasigurno bi rekao – udomiti. Prije nešto više od godinu dana Maras je udomio predivnog mješanca Bonga s kojim danas dijeli posebnu vezu.

Zajedno uživaju u šetnjama, posebno onim večernjim, koje ljubomorno čuvaju samo za sebe, igri i maženju, a Bongo je poznatog političara svojevremeno čak i pratio na pressice. Nerijetko Maras dijeli posebne trenutke s Bongom sa svojim pratiteljima na Facebooku, kojima ih redovito oduševi, stoga ne sumnjamo da će i na njegovu posljednju objavu naići na iste reakcije, ali i gestu koja spašava život.

Kako piše, Maras je od Udruge za dobrobit i zaštitu životinja Indigo na čuvanje preuzeo jednog prekrasnog štenca koji se zove Tajgo. Štenac je to star tek pet mjeseci, ima 16 kg i bit će srednje veličine.

Maras dodaje da Tajgo “ima super karater i već je odgojen da zna što se radi doma, a što vani.”

No, nažalost, dok se Bongu u potpunosti mogao prepustiti znajući da s njim ostaje do kraja njegovog života, s Tajgom to nije slučaj. Kako je napomenuo, Tajgo je uzet na čuvanje, što znači da mu Maras može pružiti utočište najviše tri tjedna. Do tada bi ovaj psić trebao naći svoju zauvijek obitelj.

“Bongo je malo ljubomoran, ali izdržat će dok Tajgu ne nađemo obitelj. Nemamo previše vremena da mu nađemo dom jer kod nas ne može biti više od tri tjedna.

Udomite (ne kupujte) psa i uljepšajte si život! Pomozite mi da mu nađem obitelj i da zajedno napravimo dobro djelo”, poručio je Maras.

Možda ste upravo bi budući vlasnici prekrasnog štenca, kojeg možete vidjeti u nastavku, a za sve dodatne informacije i moguće udomljenje javite se udruzi Indigo.