Yaya o novom projektu sa Sašom Antićem: ‘Derivat svakodnevnog ludila i gluparija’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevačica Jadranka Ivaniš Yaya javnosti je poznata po svojoj glazbenoj karijeri. No ono što mnogi ne znaju jest da je ona po zanimanju akademska slikarica, a protekle tri godine na radiju Yammat FM vodi emisiju ‘Yayino gnijezdo’.

Njena grupa Jinx trenutno se nalazi na diskografskoj pauzi, no Yaya ne miruje. Nedavno je sa Marcom Grabberom i Sašom Antićem predstavila novi projekt naziva ‘Baba Yaga’, o čemu je progovorila za medije.

Postojala je vizija za album

“Marco Grabber me navukao na foru. Nazvao me i rekao da ima jednu pjesmu koju su Antić i on zakopali i da čuju moj vokal. Nakon što je prošlo par tjedana, Marco me opet zove i govori da je on shvatio da moramo napraviti cijeli album i da ima viziju. Ostalo je povijest”, komentirala je Yaya za Večernji list.

Sa Sašom i Marcom je snimila album naziva ‘Musaka’, za čije pjesme Yaya kaže kako su “derivat svakodnevnog ludila i gluparija koje živimo”. Kaže kako trenutno ne planiraju nikakve koncerte te da će pustiti da stvari idu svojim tokom.









Osim rada na novom projektu, glazbenica je sa kćeri Lucijom podržala supruga Dubravka Ivaniša Rippera. Obje su, naime, nastupile kao gosti njegovim Pipsima pet večeri zaredom u klubu Sax. Čini se kako se i Lucija povela roditeljskim stopama, budući da će studirati na Glazbenoj akademiji u Nizozemskoj.

“Lucija se već bavi glazbom, ali čekamo trenutak kad će se glazba početi baviti njome. Sad se sprema za prijemni i puštamo je da se fokusira na gradivo. Osim klavira, ide i na satove pjevanja pa nek se još malo brusi, a onda možda opet smislimo nešto. Ma znaš šta, kaj ćemo joj mi, imat će ona svoju ekipu”, izjavila je Yaya.