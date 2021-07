Women’s days by modniALMAnah proslavio rođendan Karlovca!

Autor: Daniel Radman

Jedna stilistica i modna savjetnica, 30-tak urbanih žena i brojne beauty i modne radionice smještene u prekrasnu prirodu i urbanu kulisu bile su dovoljni elementi za prekrasnu proslavu grada susreta kako mnogi opisuju Karlovac!

Karlovac, grad na 4 rijeke, smješten u najužem dijelu Hrvatske (50-tak kilometara udaljen od Slovenije i BiH) koji je oduvijek bio važno prometno i gospodarsko središte, prepun parkova, aleja, kupališta i neobičnih (pomalo umjetničkih) mjesta koja oduševljavaju poslužio je u svojem rođendanskom ozračju kao sjajna kulisa petom po redu eventu Women’s days by modniALMAnah kojeg je osmislila stilistica i modna savjetnica Alma Premerl Zoko.

U njegovom centru, točnije u butik hotelu Florian & Godler, smjestile su se brojne žene, mahom željne vikend restarta bez muževa i djece, odakle se krenulo u istraživanje grada, svih njegovih posebnih kutaka, ali i u posjet Ozlju prijateljskom gradu susjedu.

Upravo u prekrasnom Ozlju, na gradskom kupalištu Slave Raškaj, s pogledom na Stari grad i elektranu od milja zvanu Munjara, petak je bio rezerviran za Art Apetit radionicu koja je podrazumijevala slikanje temperama, uživanje u čaši rashlađenog Kutjevo RoséPremium 2020 vina i neobičnim štrudlama koje je pripremila Lidija Žganjer najavljujući početkom rujna u Ozlju kultni Štrudlafest. Nakon slikanja, otkrivanja prekrasnih kutaka u Ozlju, ali i otkrivanja skrivenih talenata kad je slikarstvo u pitanju, ekipa je slijedila tok rijeke Kupe prema Karlovcu i večer završila u kultnom restoranu Kvaka koji je poznat po odličnoj hrani, ali i najljepšem zalasku sunca u gradu.

Buđenje u Karlovcu je bilo prekrasno, posebno jer se osjećao slavljenički duh grada, ali i obilježavanje rođendana Nikole Tesle koji je upravo u ovom gradu završio gimnaziju. Kako se živjelo u Teslino vrijeme u Karlovcu, ali i koje se sve izume i dostignuća ovaj inovator ostavio svima nama na korištenje ispričao nam je vodič Boris Šušnjar (Tesla tourCroatia) koji je povodom rođendana Nikole Tesle uskočio u njegov lik i djelo. Boris nas je tako proveo u dvosatnu šetnju središtem grada, pokazujući na svakom koraku razloge zašto doći u Karlovac. Jedna od važnijih zgrada je bila i ona u kojih se smjestilo kazalište Zorin dom, koje je postalo kulisa za ljetni make over. Naime, svaka žena koja je došla na Women’s days by modniALMAnah sudjelovala je u kompletnoj modno-beauty transformaciji. Stilistica Alma Premerl Zoko svakoj je ženi odabrala idealan Alma fashion outfit, za šminku je bila zadužena vizažistica Paula Kovačević koja je pokazala kako našminkati Avonnovitetima. Kao začin svakoj kombinaciji bile su frizure s potpisom zagrebačkog salona Exotic, a frizerka Ivana Mojži napomenula je koliko je važna njega kose te pokazala svoje Alter Ego i Saphira favorite za zaštitu od sunca, soli, vjetra.

Budući da je cijeli Women’s days bio u znaku ljetnih proslava, tri dame čiji su rođendani najbliži rođendanu grada Karlovca (13.07.) dobile su na dar kompletan Alma fashion total look, kozmetiku Avon, proizvode za kosu po izboru salona Exotic, Kolagen Boost koji je sve prisutne žene, još na doručku, oduševio svojim sastavom i ukusom.

Dotjerane od ‘glave do pete’, sve su se dame uputile u prekrasnu karlovačku Kazališnu kavanu na večeru koja je servirana uz vina Vinarije Horvatović.

Intenzivan dan u Karlovcu završio je prekrasnom predstavom Karlstadt Kunst: Cabaret u produkciji Gradskog kazališta Zorin dom iz Karlovca, koja je za Dane grada izvedena 50-ti put. Redatelj predstave, svestrani Peđa Gvozdić na zanimljiv i duhovit način, na opće oduševljenje publike, dočarao je kako su Karlovčani preživjeli sva povijesno-politička previranja od osnutka grada pa sve do danas.









Kako žene reagiraju na tehniku? Posebno onu koja se danas stvar mode i prestiža? Upravo to su svi osvijestili, ali i puno toga naučili na prekrasnoj radionici s Mobiom. Naime, s ciljem da se sve žene upoznaju s gadgetima koji su potrebni ovog ljeta – od punjača za mobitele, zaštite za mobitel od vode, zvučnika koji vas mogu pratiti dok ste u vodi, Mobia ih je smjestila u prirodno okruženje kako bi ih svi mogli testirati i detaljnije upoznati.

Da je najbolje sve isprobati prije korištenja, ispričale su i Zvjezdana i Željka iz Just tvrtke predstavljajući pet proizvoda koji mijenjaju kompletnu garnituru proizvoda koje žene nose na ljetovanje-od rješavanja stresa na prirodan način, pa sve do zaštite od uboda insekata i prirodnog snižavanja temperature tijela.

Nedjelja ljeti, posebno u Karlovcu uvijek je vezana za kupanje, pa se tako cijela ekipa uputila na Žitnu lađu Zora, jednu od najpopularnijih atrakcija u gradu, a koja nudi nekoliko vrsta vožnji. Naravno, ženski glas je dan najdužoj turi tijekom koje su brojne žene uživale u finom ručku obogaćenom Sana Delikatesama i rashlađenoj Kutjevo Graševini. Budući da je Žitna lađa zaplovila, kako je rekla njezina vlasnica Jasmina “s nikad toliko žena na jednom mjestu” dio lađe pretvoren je u Jana Nails spa nail bar u kojem je Željana Simić iz Karlovačkog salona Rashpica otkrila sve tajne ljetne manikure i trendove kad su boje trajnih lakova u pitanju. Kako je napomenula, ovo ljeto je u znaku nude nijansi, ali i vatrene crvene i neona.

I za kraj ovog putovanja, doslovno – šećer na kraju! Jedna od IT Karlovačkih adresa je Holy Donut – jedina takva slastičarnica u Hrvatskoj u kojoj vlasnica Sinalda Češković svakog dana izrađuje prefine donute i ‘odijeva’ ih u Belgijsku čokoladu, posipa Oreo keksom, voćem, kokosom…









Kako to obično biva, sve što je lijepo kratko traje pa je tako završio još jedan Women’s days by modniALMAnah kojem je primarno cilj otkrivanje skrivenih bisera Lijepe naše kao kulise za odmor i uživanje brojnih žena.

Koji su novi termini?

Iduće putovanje je u Liku (vikend 27.8.-29.8.) u kojoj će se brojne žene pripremiti za poslovnu jesen, ali i Back to school Women’s days by modniALMAnah za mame i kćeri od 10 do 15 godina u Karlovcu prvi vikend u rujnu (3.9.-5.9).