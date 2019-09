WILL SMITH STRAHUJE ZA ŽIVOT SINA: Zbog veganstva, izgubio kilograme i hodajući je kostur

Autor: Dnevno

Will Smith postao je zabrinut za život svog sina Jadena otkako je svoju uobičajenu prehranu odlučio zamijeniti veganstvom. Sa svojom je suprugom otvorio dušu u emisiji “Red Table Talk” koju Jada vodi zajedno s kćeri Willow i majkom Adrienne Banfield-Norris. “Will i ja smo imali intervenciju jer je Jaden sada vegan. Shvatili smo da ne jede dovoljno proteina. Jako je smršavio, izgleda ispijeno”, rekla je Jada te dodala da njihov sin sada konzumira samo jedan do dva obroka dnevno.

Will je pak priznao da on, za razliku od svog sina, jede i previše. Navodno najviše pojede kada mu je dosadno i tako se deblja. Sinovljev ispijeni izgled i podočnjaci ozbiljno su ga zabrinuli. Istina da je Jaden vegetarijanac, ali otkad je pokušao prijeći na vegansku prehranu, izgleda iscijeđeno i izmoreno, a sve je to zbog nedovoljnog unošenja hranjivih sastojaka u organizam.

Nadajmo se da je Jaden čuo vapaj zabrinutih roditelja te da će ozbiljno razmisliti o promjeni načina prehrane, jer sudeći prema izgledu – Will i Jada ne kukaju bez razloga, Jaden je hodajući kostur.