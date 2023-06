Vukorepa otkrio gdje lovci ‘kiksaju’: ‘Teško je sve to pratiti i biti uvijek u toku’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Posljednjih godina kvizovi su postali vrlo popularan način zabave u kafićima, ali i na televiziji. Emisije Potjere i Superpotjere redovito izazivaju veliku pažnju i reakcije javnosti, a tome su svakako pridonijeli i lovci tih emisija. Jedan od lovaca je i simpatični Mladen Vukorepa, čovjek koji je već s četiri godine znao čitati i pisati uz minimalnu pomoć.

U razgovoru za tportal Vukorepa je otkrio kako ne osjeća pritisak zbog gledatelja pred malim ekranima, već da si najveći pritisak stvara sam.

Igra, a ne posao

“Kad odgovaram, ne mislim na to tko me sve gleda pred televizorom ili uživo, već se nastojim koncentrirati na pitanja i ono što se događa u samom studiju”, kazao je Vukorepa koji je pojasnio da mu je kviz u suštini uvijek igra u kojoj nastoji pobijediti jer ima natjecateljskih duh, a ne posao.





Upitan, pak, je li točno da svim lovcima najslabije ide sport, Vukorepa je pojasnio zašto su u tom polju možda najslabiji.

“Možda je sport ukupno gledano nešto lošije područje, ali ne i loše. Moja ‘sportska’ forma je u određenom padu, ali ipak mislim da mi je to još uvijek jedno od jačih područja. Problem sa sportom je to što stalno dolaze nove informacije i rezultati, koji su potencijalni izvor pitanja, a teško je sve to pratiti i biti uvijek u toku. Možda je to područje s najvećom potrebom za svakodnevnim usvajanjem novih znanja”, zaključio je Vukorepa.