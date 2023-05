VUCO SNIMIO PJESMU S HALIDOM BEŠLIĆEM! ‘Molio sam Boga da mi pošalje hitove da mogu poplaćati sve što sam trebao, poslao mi je hit’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Popularni glazbenik Siniša Vuco, gostovao je u Special Happy Showu i slušateljima otkrio kako ga je osvojila Venezuela gdje se uskoro namjerava preseliti. Najavio je novi solo album, duet s Halidom Bešlićem, Lidijom Bačić, ali i zadnji veliki koncert za pamćenje – Happy FEST u Areni Zagreb 20. prosinca radi čega će s drugog kraja svijeta, točnije iz Južne Amerike doći u Hrvatsku.

“U moje ime mogu samo reći, zvuči kao floskula, ali ostavit ću dušu na terenu, u Areni, osim duše jedno veliko iskustvo, šarolikost pjesama, pamtljive pjesme, hitove, bit će izvedba prava žestoka, bit će to jedan Vuco u najjačem izdanju, ja to mogu obećati, ima dovoljno vremena za pripremu, to će biti to – dođite!” rekao je glazbenik.

Vuco će se za Happy FEST pripremati na venezuelanskom otoku Margarita, koji se nalazi na Karipskom moru. Nedavno je bio u Južnoj Americi, ali mu se toliko svidjelo da je odlučio kupiti stan i preseliti tamo, a u Hrvatsku će doći samo kako bi održao svoj zadnji veliki koncert.





“Isla de Margarita – to je najljepše mjesto na svijetu. Osjetio sam da ljudi imaju dušu, da žive po starinski, skoro bez tehnologije, meni se to sviđa i taj temperament tamo, jezik, snimat ću pjesme i pjevati na španjolskom…” pojasnio je Vuco.

Na novom albumu još nema stranih pjesama, ali ima starih u novom izdanju.

“Molim te, vrati se – otpjevala je moja prijateljica Lidija Bačić, zvuči odlično, ona ima taj rokerski gard. Snimljen je i duet s velikim Halidom Bešlićem. Kada sam počinjao molio sam Boga da mi pošalje hitove, da mogu poplaćati sve što sam trebao, nisam imao za podignuti auto sa servisa. Molio sam i poslao mi je hit! Pa sam opet kada je zapelo molio i posla mi je drugi. Najvažnije je u životu imati hitove. ‘Rajske kočije’, ‘Tražena si roba u gradu’, ‘Podigla me iz pepela’, ‘Volim piti i ljubiti’… Ja ne mogu pjevati satima, jer te pjesme nisu lagane za izvoditi, ja se trudim kada pjevam da to bude isto kao na ploči i uspijeva mi, jer sam neponovljiv”, kazao je Vuco.

Osim Vuce, za spektakuranu zabavu na Happy FEST pobrinut će se još domaćih izvođača, među njima kraljice hrvatske dance scene devedesetih Minea, Ivana Banfić, ali i jedna mlađa snaga, Ella Dvornik. Za romantični dio večeri bit će zaslužna grupa Vigor koju predvodi karizmatični frontmen Mario Roth koji je publici obećao nezaboravnu noć. Na koncertu najvećih hitova, koji se održava drugu godinu za redom na najpoznatijoj zagrebačkoj pozornici, nastupit će i Miroslav Škoro.

