VUCO OBJASNIO KLJUČNU RAZLIKU SRBA I HRVATA: ‘Srbi i Hrvati imaju kompleks, draži mi je ovaj srpski!’

“Neko se u koroni i nedostatku gaža uvati motike i poljoprivrede – na primjer Tony Cetinski kopa kumpire, šta je pohvalno – neko jedrilice, neko slikarstva, joge i tako… Ja san se uvatija izbora ljepote”, rekao je Slobodnoj Dalmaciji Siniša Vuco, kontroverzni kantautor iz Splita, odnedavno i model-menadžer te glavni selektor na castingu za izbor ljepote na lokalnoj razini “Kraljica Dalmacije za Kraljicu Hrvatske”, održanom u krasnom ambijentu novootvorenog hotela “Amphora” na Žnjanu u Splitu.

Govorio je međuostalim i svom viđenju Hrvatske i Srbije

Iskompleksirana zemlja

“Moran ti reć da ja ka ozbiljan desničar nisam zadovoljan ovom državom. Pazi, koja to država može bit mlađa od mene? To je cirkus! Ovo je iskompleksirana, traumatrizirana zemlja; Srbi imaju kompleks više vrijednosti, a Hrvati kompleks manje vrijednosti. Od ta dva kompleksa draži mi je ovaj srpski. Samo u Hrvatskoj je Ćiro “peder”, Ivanišević “kreten”, Mišo “klaun”; u drugoj državi oni bi bili ono šta jesu: veličine”, smatra Vuco.

Ipak, ima na umu rješenje.

“Osvetit ću se ovoj državi. Ne narodu, nego državi koja me nije podržala, a ipak trideset godina uspijevam dobro živit od glazbe. Sad sam u Splitu, sam na Pujankama u stanu, a iman i kuću u Svetoj Nedjelji kod Zagreba di mi je familija.Podiga san četvero dice, iman sve šta mi triba, a stalno su me pljucali, bojkotirali, omalovažavali. Zato ću umisto na relaciji Split – Zagreb uskoro živit i na još jednoj, stranoj adresi, ali to ti neću sad reć”, najavljuje VucoSilvije Strahimir Kranjčević, Ivo Andrić, Branimir Štulić. Znaš li šta je zajedničko ovim ljudima? To šta ih je Hrvatska izdala, nije ih prepoznala, zadržala. Izrugani su, istjerani. E pa ponosan sam šta sam bar po tome u istom skupu s njima”, otkriva Siniša Vuco, umjetnik na novom životnom početku.