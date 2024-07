Vucin sin osvanuo po cijelom Zagrebu: ‘Rekao mi je da mu je muka od toga’

Autor: M.T.

Vilibald Vuco, sin najpoznatijeg hrvatskog pjevača Siniše Vuce, osvanuo je ovih dana duž cijelog Zagreba. Naime Vilibald se pojavio na plakatu u Zagrebu, koji je postavljen krajem prošlog tjedna, gdje pozira u stilu Jamesa Bonda. Pokraj slike stoji natpis “Licence to sell”, gdje se reklamira njegova usluga za tržište nekretnina.

Vilibald je objasnio kako je ideja za plakat nastala nakon što su on i njegov prijatelj iz marketinga gledali film ‘I Love You Man’. “Moj najbolji prijatelj Matt Orlić koji radi u digitalnom marketingu i ja smo gledali jedan film I Love You Man, u kojem prijatelj iznenadi isto jednog agenta i stavi njegove postere po gradu. Matt je rekao da će on to meni napraviti. Mislio sam da se on šali, međutim, stvarno ih je stavio. Postavio je 40 postera po gradu bez da ja znam. Poziram kao James Bond jer su i u filmu slični posteri”, rekao je Vilibald.

Tvrdi kako je u poslu s nekretninama tek od nedavno i kako tek ‘hvata zalet’, ali mu se sviđaju izazovi rada te se u tome vidi duži period. “Sviđa mi se taj način rada s ljudima. Izazovno je i treba biti strpljiv, ali se isplati na kraju kad vidiš da su ljudi zadovoljni”, kaže on. Osim u pozi Jamesa Bonda, osvanuli su i plakati polugolog Vilibalda s opisom “Prodaje nekretnine i kad je na godišnjem”.

‘Ovaj način posla mi odgovara’

Vilibald kaže kako mu je organizacija prije bila mana, a sada kvaliteta te prednost posla koji radi. “Ovaj način posla mi dosta odgovara – organizacija posla, dogovori s klijentima, sastanci, fleksibilno je radno vrijeme. Dosta mi je prirodno sve to. Moraš biti discipliniran i odraditi sve što si rekao da ćeš odraditi. Moraš biti organiziran, a prije mi je to bila slabija strana”, rekao je.

Podrška mu ne manjka od strane obitelji, ali i prijatelja, a mobitel mu ne prestaje zvoniti kada ga ljudi prepoznaju na plakatu. “Ljudi su začuđeni s posterom. Reakcije su dobre, ugodno su iznenađeni”, priča Vilibald.

Vilibald je zadobio pozornost javnosti već prije sedam godina kada je započeo svoju karijeru u nogometu. Bio je nogometaš u NK Rudeš u Zagrebu, međutim zbog ozljede kuka je bio spriječen nastaviti svoju sportsku karijeru pa je postao agent za nekretnine.









Ozljeda mu preokrenula život

“Cijeli svoj život proveo sam kao profesionalni sportaš, posvećen nogometu. Međutim, nakon ozljede koja je promijenila smjer mog života, odlučio sam se za novo poglavlje – rad s nekretninama. Nogomet me naučio vrijednostima strpljenja, discipline i suradnje s drugima. Sve te lekcije s terena sada su ključne u mom novom poslu. Rad u timu, razumijevanje potreba drugih i strast prema radu s ljudima postali su mi snažni aduti u svijetu nekretnina”, poručio je u svom predstavljanju na stranici agencije Dogma za koju sad radi kao asistent u posredovanju.

Osim nogometa i nekretnina, Vilibald je došao u susret u s pjevačkom karijerom, po uzoru na svog oca. Naime nastupio je prošle godine na Splitskom festivali s pjesmom ‘Udaj se za mene’, iako mu otac nije podržavao taj pothvat. Isto tako je prošle godine objavio i pjesmu ‘Ludo srce’, koju se može vidjeti i na YouTubeu. “Rekao mi je da ne pjevam, da mu je muka od toga”, otkrio je Vilibald.

“Ja sam bio nogometaš prvenstveno, a kako sam zbog ozljede morao prestati s nogometom, pjevanje mi je bio kao hobi, to stvarno volim. Planiram ja nastaviti s pjevanjem, ali kao hobi. Savjetovao sam se s prijateljima i sa svojima i došao na ideju da krenem u nekretnine.”, rekao je Vilibald.