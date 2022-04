VRUĆI BADIĆ NINE BADRIĆ: Na Maldivima je pokazala vitku figuru i napokon otkrila s kim je otputovala na egzotični odmor!

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

“Putovanja su kao brak. Misliš da ti imaš kontrolu”, zaključila je na Instagramu Nina Badrić, omiljena hrvatska pjevačica koja trenutno odmara na Maldivima, egzotičnoj destinaciji izuzetno popularnoj među poznatim Hrvati(ca)ma.

Uz misao o putovanjima priložila je i fotografiju na kojoj pozira u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu. “Samo i uvijek svojim pravcem, jer si na kontinentu dijamant, a pored mora najdragocjeniji biser”, inspirirani su Ninini pratitelji koji, kao i uvijek, ne štede na komplimentima.

Pored druge fotografije na kojoj uživa u plićaku, Nina je citirala pjesmu Olivera Dragojevića: “More, more, more, ča je to u tebi, da te čovik više od života voli”.

“Macooo”, piše joj Nevena Rendeli, a Suzy Josipović dodaje: “E da…”.

Pokazujući čari noćnog života, pjevačica je otkrila i s kim je otišla na ovu bajkovitu destinaciju. Objavila je, naime, fotografiju s prijateljicom Nevenom Jeličić, s kojom je uživala u večeri i druženju s lokalnim stanovništvom.