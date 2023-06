Vruće ljeto, vruća Lille: Jednim potezom s plaže uzburkala je duhove! ‘Bezobrazno’

Autor: Z.S

Dolaskom sve toplijeg vremena, hrvatska pjevačica Lidija Bačić ne prestaje podizati temperaturu na društvenim mrežama svojim mnogobrojnim fotografijama u kupaćim kostimima.

Ovoga puta pozirala je u dvodijelnom maslinastom badiću koji je istaknuo njezinu stražnjicu.

Pljušte lajkovi i komentari

“Moja Dalmacija”, napisala je u opisu i dodala emotikon mora i sunca. Njezina objava, uobičajeno, privukla je ogromnu pažnju puka. Uz gotovo 25 tisuća lajkova, palo je i skoro 500 komentara.

“Predivna si”, “Nemoj se nažuljati Lidija”, “Opet nikog za namazati leđa”, “Bezobrazno”, “Ehh…to divno plavo more”, “Vruće”, “Top si ljepoto”, “Mmmm more…..”, neki su od njih.

Lille se, inače, ponosi time što ne uređuje svoje fotografije ili video snimke na društvenim mrežama, o čemu je svojedobno progovorila za portal Dnevnik.hr.

“Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek’ izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja,” izjavila je.