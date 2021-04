VRUĆA SENZACIJA NA MALIM EKRANIMA: Upoznajte Ivanu Gudelj, novu sportsku voditeljicu!

Autor: Š. P.

Nema dečka, radi dva posla, ima 21 godinu i više od 40 tisuća fanova na Instagramu – Splićanka Ivana Gudelj ima sve odlike nove voditeljske zvijezde, a shvatili su to i na Sportskoj televiziji te Ivanu angažirali u emisiji “Sport nedjeljom”.

“Našla sam se kao riba u moru, malo na početku prestrašena od svih silnih velikih riba jer sport ipak slovi kao muški svijet, ali brzo sam naučila plivati i, kako mi se čini, zasad plivam dobro”, ispričala je Ivana u intervjuu za Ekran Večernjeg lista te dodala da je u sportu od malih nogu.

View this post on Instagram A post shared by 𝓘𝓿𝓪𝓷𝓪 𝓖𝓾𝓭𝓮𝓵𝓳 🍓 (@ivy__31)







“Nekako mi se čini da sam trebala biti sin, a ne kći. Oduvijek volim sport i sve uz njega no, iskreno, nikada nisam razmišljala da ću otići na tu sportsku stranu i zaljubiti se u ovaj posao”, priznala je mlada voditeljica kojoj novi TV angažman nije jedini posao – a nije čak ni glavni.

“Radim i u agenciji za nekretnine puno radno vrijeme, tako da sam često u stisci s vremenom. Pojedine dane mi fali par sati u 24 sata koliko dan traje. Trenutačno mi to donosi ozbiljnost i sigurnost, a voditeljski posao zabavu i neopisivu sreću”, priča Ivana Gudelj.









View this post on Instagram A post shared by 𝓘𝓿𝓪𝓷𝓪 𝓖𝓾𝓭𝓮𝓵𝓳 🍓 (@ivy__31)









Popularnost koju uživa na Instagramu nije joj, kaže, centar svijeta, ali se poput većine žena ipak voli dotjerati i to pokazati svijetu.

“Iskreno, nisam o tome razmišljala, to mi je usputno, čime se tu i tamo malo zabavljam. Moji su ciljevi ipak malo veći”, kaže o ‘influencanju’ na društvenim mrežama.

View this post on Instagram A post shared by 𝓘𝓿𝓪𝓷𝓪 𝓖𝓾𝓭𝓮𝓵𝓳 🍓 (@ivy__31)

Za kraj, Ivana Gudelj Ekranu otkriva tajnu svoje vitke linije: “Pazim što jedem, no dogodi se i da pojedem nešto što nije dobro. Jedem dosta, no raspodijelim to u nekoliko malih raznolikih obroka pa se kilogrami na mene ne love. Puno šetam i rolam se, a donedavno sam išla i na trening u teretanu”.