VRUĆA LOLA: Svirala je s Đokovićem u Zadru, a sad je pustila kućnu snimku iz samoizolacije

Autor: D.R.

Atraktivnu uzbekistansku pijanisticu Lolu Astanovu naša je publika upoznala ponajviše zahvaljući suradnji sa Stjepanom Hauserom.

No, malo bolje smo je mogli upoznati i na Adria Touru u Zadru, gdje je zasvirala i s Novakom Đokovićem.

Kako se družila s covid-pozitivnim sportašem, i sama se testirala, no srećom, njezin rezultat bio je negativan.

Unatoč tome, Lola se odlučila na samoizolaciju, a putem Instagrama svojim je obožavateljima podijelila što radi u samoći.

Naravno, ne može bez klavira, ali njezina glazba – kao i obično kad je Lola u pitanju – nije bilo jedino što je privuklo pažnju.

No, imala je i poruku za sve dušebrižnike zbog Adria Toura.

“Bio je to humanitarni događaj organiziran iz najljepših pobuda i proveden u skladu sa svim mjerama. Tužna istina je da je virus i dalje prisutan, a tako će i biti u doglednoj budućnosti i za to nitko nije kriv. Mnogi događaji tek predstoje i svaki nosi određen rizik, ali osim ukoliko svi do kraja života ne ostanemo kod kuće, ovo nam je nova realnost s kojom ćemo se morati nositi. Mislim da bi ljudi trebali manje obraćati pažnju na to tko je kriv, a više pomoći i podržavati jedni druge. U ovome smo svi zajedno i moramo naći način kako bi išli naprijed. Pazite na sebe i svoje voljene”, poručila je Lola.