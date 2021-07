VRUĆA LJUBAV NA KORČULI: Pogledajte gdje i kako ljetuju Ecija Ivušić i njezin novi dečko!

Autor: Š. P.

“Savršeno ljeto”, napisao je na Instagramu glazbenik Goran Belošević i priložio nekoliko fotografija s novom djevojkom Ecijom Ivušić. Godišnji odmor provode u Veloj Luci na Korčuli, a ljenčarenje na plaži prekidaju tek ponekom obvezom – on vježbanjem, ona fotkanjem.

Ecija je, naime, na svom Instagramu objavila video s terase njihova apartmana, na kojoj je Goran odlučio malo vježbati na suncu. “I’ll be chillin on the other side”, napisala je snimajući Gorana koji se posvetio vježbama za ramena.

Kad ne snima dečka, Ecija snima sebe, pa je fanove razveselila fotografijama u izazovnom kupaćem kostimu kojeg je kreirala njezina dobra prijateljica Žanamari Perčić.







“Znam da izgledam ljuto na fotkama i bila sam. Krivca pogađate (emotikon psa)… Al’ me zato Žanamari razveselila jer mi je poslala ovaj savršen badić koji je sama dizajnirala”, napisala je Ecija.









“Blistaš bebo”, poručila joj je Žanamari ispod jedne fotografije.