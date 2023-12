Vrtoglave cifre za doček Nove godine u Zagrebu: Pogledajte koliko ova mjesta traže po osobi

Sve više se bliži najluđa noć u godini. Proslava će biti na sve strane, bilo to kod kuće ili na organiziranoj zabavi. I dok su u javnosti već osvanule informacije o cijenama za doček 2024. godine u najpoznatijim klubovima, mnogi su se vjerojatno pitali što sa hotelima.

Za sve koji su imali pitanja, društvene mreže nude odgovor. Naime, na službenim profilima nekolicine zagrebačkih hotela osvanule su objave o organiziranom dočeku, a između ostaloga su poznate i cijene. U nastavku stoga prenosimo objave istaknutih hotela sa informacijama o proslavi.

Hotel Antunović

Ovaj hotel jedna je od popularnijih destinacija za razne proslave. Njihov doček Nove godine u poznatom Vertigo baru na samom vrhu hotela naplaćuje se 95 eura po osobi. U ponudi su buffet, neograničena konzumacija pića, novogodišnja tombola te glazbeni program sa DJ-om ili živom glazbom.









The Westin Zagreb

Hotel Westin svim zainteresiranima nudi zabavu za doček na 17. katu, s kojeg se pruža panoramski pogled na Zagreb. Za 160 eura po osobi dobije se buffet-večera, piće dobrodošlice, izbor hrvatskih vina, čaša pjenušca te glazbeni program. Za djecu do 6 godina doček je besplatan, a za one od 6 do 12 godina cijena je 50% niža.

Sheraton Zagreb hotel

Kao i Westin, za doček 2024. godine u Sheratonu potrebno je izdvojiti 160 eura. Tamo će okupljene zabavljati Pamela Ramljak, Max Hozić i bend Andersoni, a u ponudi su također domaća vina, buffete-večera te piće dobrodošlice. Djeca do 6 godina te od 6 do 12 godina imaju isti ‘tretman’ kao i u Westinu.

Esplanade Zagreb

U samom srcu grada, hotel Esplanade svoj doček promovira kao ‘najglamurozniji u gradu’. Tome u prilog ide i cijena od 290 eura, u što je uključen luksuzan meni koji je sastavila iskusna kuharica Ana Grgić Tomić. Uz to nude pjenušac dobrodošlice te nastup benda Vizija, kao i odbrojavanje do ponoći uz još jednu čašu pjenušca.

Zonar Zagreb

U novom hotelu Zonar priređuju se i večera zagrijavanja i sam doček Nove godine. Po cijeni od 60 eura omogućena je raskošna buffet-večera uz širok izbor pića, a ponoć se zatim može dočekati na zabavi na Mezaninu. Cijena ulaznice na doček je 10 eura za goste hotela te 15 eura za vanjske goste, no sudeći prema njihovoj objavi sve ulaznice su već rasprodane.