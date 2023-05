VRTLAR MARTIN: Prepoznajete li poznatog Hrvata koji danas privlači poglede isklesanom figurom?

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Popularni hrvatski voditelj i novinar Davor Garić, prisjetio se svoje prve uloge, kao i one u jednoj od najpopularnijih hrvatskih telenovela ‘Ljubav u zaleđu’, u kojoj su glumili brojni hrvatski glumci poput Ksenije Pajić, Jelene Veljače, Filipa Juričića i Ive Visković.

Tada je imao je kosu do ramena, a i figura je izgledala nešto drugačije nego danas. Garić je u seriji glumio nogometaša Zvonka Babića, a u razgovoru za Story se prisjetio glumačkih dana i otkrio kako mu je prva uloga bila u seriji Villa Maria u kojoj je glumio vrtlara Martina Butorca.

“Sjećam se da je cijela ta postava nas nogometaša bila totalno netalentirana za nogomet haha. To je bilo presmiješno jer nam nikako nisu išle te nogometne akcije poput driblanja i dodavanja i onda smo to ponavljali po sto puta haha. Uživo je to izgledalo katrastrofa, ali ajde na kameri je to još na nešto i sličilo”, prisjetio se. Fotografije kako je tada izgleda možete pogledati ovdje.





Gariću ovo nisu jedine televizijske uloge. Glumio je tako i časnika na brodu, državnog odvjetnika, detektiva, dilera Mišu, mornara i druge.

Inače, osim u glumačkih vodama, Garić se okušao i u onim glazbenim. S Nives Celzijus, koja mu je ujedno i velika prijateljica, snimio je ljetni hit ‘Opa romantika’.

U spotu se predstavio umjetničkim imenom Garinho, sa Nives Celzijus snimio vrlo vruće scene, ali i stekao brojne simpatije. “Uh, ovaj Garinho je prezgodan. Pjesma je super”, “Garinho Kralj”, “Garinha za predsjednika”, samo su neki od komentara ispod spota na YouTubeu.

Pronašli smo još jedan spot u kojemu je Garić glumio pravog zavodnika, nakon serije Villa Maria. Garić se pojavljuje u pjesmi Kamrca slovenske pjevačice Brigite Šuler.