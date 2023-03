‘VRIJEME JE DA SE MOJE TIJELO OPORAVI’ Teško stradali glumac prvi put na nogama nakon strašne nesreće: ‘Svi smo uz tebe, ništa te ne može zaustaviti!’

Glumac Jeremy Renner na Twitteru je objavio prvi video u kojem hoda nakon nesreće, što je ujedno i prvi put da ga javnost vidi na nogama.

“Vrijeme je da se moje tijelo odmori i oporavi od moje volje” napisao je u objavi na Twitteru. Objava je, očekivano, prikupila veliki broj lajkova i komentara na društvenim mrežama gdje mu obožavatelji svakodnevno pružaju podršku.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY





— Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023