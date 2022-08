‘VRIJEĐAJU MI DJECU’ Ella Dvornik otkrila istinu o društvenim mrežama: ‘Baš sam ovisna, hvata te anksioznost’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Uoči ponovnog pokretanja svoje usnule pjevačke karijere, Ella Dvornik-Pearce je u intervjuu za Večernji list progovorila o svom biznisu, djeci i društvenim mrežama te priznala da je – ovisna.

“Baš sam ovisna o društvenim mrežama tako da me hvata anksioznost kad ne mogu biti online. To je baš problem današnje generacije, a još je teže kada od njih živiš jer ni da hoćeš, ne možeš se maknuti, tako da je za mene to jedan začarani krug, ali pokušavam iz tog izvući uvijek najbolje što mogu. Zabava je prešla u biznis svakako, ali je još uvijek zabavno, a to je najbitnije”, priznala je Ella.

Govoreći o dijeljenju fotografija svoje djece, ističe da je slično prošla kao dijete megapopularnog Dina Dvornika.





“To je dvosjekli mač. Realno, i meni su moji roditelji to radili, tako da mogu iz prve ruke reći da mi je to donijelo i loše i dobro, samo ovisi kako to iskoristiš na kraju. Pokušavam sad što manje dijeliti takve stvari jer ljudi znaju i djecu vrijeđati u komentarima, a to iskreno ne želim vidjeti ni gledati. Tu i tamo stavim neku fotkicu ili smiješni story, ali pokušavam u zadnje vrijeme da moj Instagram bude moj Instagram”, otkriva Ella.

Svoj novi album namjerava završiti do rujna. Onaj prvi, objavljen prije nego što je postala influencerica, više joj nije drag jer nije sudjelovala u kreativnom procesu. “Sada sve što radim kreće od moje ideje i teksta koji napišem”, ističe Ella.

View this post on Instagram A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)