‘VRHUNSKI PROVOKATORI!’ Euvorozijski portal se raspisao o Letu 3, obožavatelji upozoravaju na pogrešku: To nisu radili oni!

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Portal posvećen Euroviziji i njihovim natjecateljima Wiwibloggs objavio je profil riječkog rock sastava Let 3 koji će u svibnju prezentirati Hrvatsku s pjesmom “Mama ŠČ!”, koje u tekstu nazivaju ‘vrhunskim provokatorima’

“Grupa je, između ostalog, masturbirala u glazbenom spotu, a policija ih je kaznila jer su goli nastupali na koncertu na otvorenom. Godine 2008. njihovo pojavljivanje u talk showu ‘Nedjeljom u dva’ prekinuto je nakon što su ispalili niz psovki i pretvarali se da im iskaču čepovi iz rektuma”, pišu na portalu.

“Nadamo se da neće ponijeti iskorištene čepove”

Navode i kako su momci iz Leta 3 ”spremni u Liverpool donijeti vatru”, ali da se nadaju da jednu stvar neće ponoviti.





“Nadamo se da neće ponijeti iskorištene čepove boca na Euroviziju 2023. u Liverpool”, istaknuli su. U komentarima su se brzo javili obožavatelji sastava koji su im pojasnili kako dečki nisu masturbirali u videu već su to činili statisti koji su bili obučeni kao oni, no složili su se kako je to bilo kontroverzno.

Objavili su i biografiju Leta 3, a pokušali su objasniti i značenje pjesme “Mama ŠČ!” pa su tako dodali da satirom komentiraju rusku agresiju na Ukrajinu. Za Rijeku su napisali da je epicentar punk scene u Hrvatskoj.

Inače, Hrvatska na kladionicama već danima stoji na 16. mjestu u ukupnom poretku. Ispred Hrvatske su na kladionicama za ulazak u finale iz prve polufinalne večeri Finska, Švedska, Norveška, Izrael, Češka, Moldavija i Srbija.

Podsjetimo, hrvatski predstavnici nastupaju sedmi u prvoj polufinalnoj večeri koja je zakazana za 9. svibnja. Finale je na rasporedu u subotu 13. svibnja. Prve polufinalne večeri gledatelji će odabrati 10 pjesama koje će se u finalu pridružiti Italiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Njemačkoj i Ukrajini, koje su automatski ušle u finale.