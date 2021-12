‘VRHUNAC GADOSTI I PROGONA U HRVATSKOJ’ Vlatka Pokos prvi put progovorila o spontanom pobačaju: ‘Osjećala sam se kao da umirem…’

Autor: Š. P.

Nakon punih četrnaest godina, bivša pjevačica Vlatka Pokos progovorila je o spontanom pobačaju kojeg je doživjela u jeku neviđene medijske buke izazvane razvodom, a onda i višemjesečnim javnim prepucavanjem s Josipom Radeljakom Dikanom.

“Spontani pobačaj je za svaku ženu iznimno težak i tužan događaj, a meni se dogodio u jednom od najtežih razdoblja života, uopće. Bila sam izložena ogromnoj količini stresa uzrokovanog izuzetno teškim razvodom od bivšeg supruga, pred očima javnosti. Bilo je pravo čudo što sam uopće uspjela ostati trudna, no usprkos nezavidnoj situaciji, nije bilo nikakve sumnje da želim roditi to dijete. Međutim, život je htio drugačije”, napisala je Vlatka za Gloriju.

Podsjetimo, tužnu vijest dobila je u studenom 2007. godine, nekoliko mjeseci nakon što se razvela od Radeljaka. Tada je bila u vezi sa Željkom Radolfijem, nećakom pjevača Davora Radolfija.

“Neke detalje sam zakopala duboko u svoju podsvijest, a ostao je samo osjećaj ogromne tuge, očaja i beznadežnosti kad mi je moja ginekologinja, danas nažalost pokojna Višnja Latin, nakon devet tjedana trudnoće rekla da maleno srce više ne kuca. Obuzela me tuga, osjećaj nemoći, osjećaj gubitka i suze koje su tekle danima… U nizu užasnih događaja gubitak djeteta zadao mi je strašan udarac”, napisala je Vlatka Pokos.

Kao da spontani pobačaj nije stresan sam po sebi, Vlatka je tada morala trpjeti medijske napise i ogroman interes koji je stigao u potpuno krivom trenutku.

“Kao javna osoba morala sam trpjeti i sve one znatiželjne poglede i šaputanja, a bolesna ljudska želja za zadiranjem u tuđi život kulminirala je kad se čitava moja povijest bolesti pojavila na jednom hrvatskom portalu i kad su me ‘novinari’ počeli nazivati i postavljati posve neumjesna i neljudska pitanja. Doista, mislim da je to bio vrhunac gadosti i progona koje sam proživljavala u Hrvatskoj”, napisala je.

“Nisam danima izlazila iz stana i bila sam u očajnom stanju. Doista očajnom… Osjećala sam se kao da umirem. Iskreno, bolno je prisjećati se dok ovo pišem… Krivci koji su detaljno opisali moje suze i detalje boravka u bolnici nikad nisu pronađeni, ali ja im nikad neću oprostiti”, zaključila je.