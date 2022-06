‘VREĆA BUHA I NAKAZA I VJEŠTICA I ŠTO GOD’ Kći Đorđa Balaševića napokon objasnila zašto obitelj zabranjuje izvedbe njegovih pjesama!

Umjesto slavljenja opusa Đorđa Balaševića, njegova se glazbena ostavština nakon smrti pretvorila u nešto drugo – opravdavanja, zabrane i rasprave o tome trebaju li nasljednici tako bogatog i uspješnog repertoara, njegova supruga Olivera te dvije kćeri, tako strastveno čuvati izvođenje istog.

Po prvi put otkad traju rasprave i mediji pišu o tome da obitelj zabranjuje izvedbe po čitavom svijetu, netko se iz ‘njegova tabora’ napokon oglasio. Đoletova kći Jelena Balašević Beba na Facebooku je, naime, detaljno opisala zašto su se upustili u takvu borbu.

“Moj otac je 2017. odlučio zaštiti svojih djela pristupiti puno jače. Kao što i kaže u izjavi, bio je zgrožen kad je čuo da je cijeli koncert iz Beograda sniman sa stativa i objavljen na YouTubeu svega par sati nakon ‘Odlazi Cirkus’… Zgrožen. Normalnim ljudima bi bila uvreda objašnjavati da je njegova zgroženost u bilo kakvoj vezi sa zaradom”, napisala je.

Zatim je ‘slomila srce’ svim bendovima koji su desetljećima izvodili njegove pjesme.

“Tribute bendovi? Užasavao ih se. Nije zamišljao da se njegove pjesme izvode po pubovima uz pivo, burgere i tipove koji su smatrali da je dovoljno da pustiš bradu, staviš ruku u džep i naplaćuješ ulaznice i ti si Đole… Nisi. I ako to on nije odobravao, onda je elementarna pristojnost da to ni ne radiš”, objasnila je Balaševićeva kći.

“A kada bi ti bendovi nastupali, morali bi uplatiti autorskoj agenciji koja bi to onda uplatila njemu. Sada nama… Dakle, ta zlobna i nakazna priča da je nama do para nešto baš jako nema veze s logikom. Ima veze samo s pohlepom, zavišću, pomjerenim vrijednostima, erotomanijom i licemjerjem. Pun mi je inbox srca, molbi da sredim ulaznice, potpise i fotke od likova koji mi sada pišu da sam… Da ne lajem. To će oni već. I ispod ovog posta”, napisala je Beba Balašević.

“Taj čovjek je moj najbolji prijatelj na svijetu. On je dao sve od sebe da nama ispuni sve snove. Naravno da ću se dok sam tu truditi da ispunim sve što je od mene očekivao. I zbog toga ću biti i vreća buha i nakaza i vještica i štogod. Lajte, psi. To ništa nikad neće moći promijeniti činjenicu da sam uvijek bila i zauvijek ću biti njegov lavić, svugdje s njim, u njegovom svemu”, zaključila je Beba.

Iako iza uklanjanja kanala vjerojatno stoje drugi razlozi kao što su promjena menadžmenta i izdavačke kuće, The Frajle su kroz novi Facebook status Bebe Balašević zapravo doznale da, iako im je odobrio obrade, Balašević zapravo nije volio kako The Frajle izvode njegove pjesme.