Vratio se nakon 13 godina u Hrvatsku i ostao u nevjerici: ‘Kako vi u Lijepoj Našoj živite?’

Autor: Z.S.

Hrvatske cijene i usluge, naslov je posta na Redditu koji je privukao pažnju korisnika. Prema onome što piše u njemu objavio ga je jedan hrvatski povratnik. Pa evo o čemu je riječ:

“Vratio sam se u Hrvatsku nakon 13 godina. Inače sam porijeklom iz Rijeke. Jučer smo otišli prošetat po Opatiji, sjeli za stol na Slatini da popijemo kavu, čekali jedno 10 minuta da dođe konobar. U međuvremenu gledam oko sebe i primijetim da ima dosta slobodnih stolova i svi puni praznih čaša i pepeljara sa opušcima. Naručili dva kapučina, a konobar ni onda nije počistio kompletno taj stol samo je odnio prazne čaše. Popili kavu, idem platiti, kaže 6 eura??? Danas idem u grad podignuti neke papiru općinu, parkiralište 5 eura za jedno sat vremena.

Sve izgleda zapušteno

Gledam malo zidove po gradu, svi isprejani, sve izgleda zapušteno. Nekad su parkovi i nasadi redovito održavali zelene površine, sad sve zapušteno, ništa cvijeća, trava ne pokošena itd. Znači usluga nikakva, plaće male, a cijene veće nego bilo gdje u Europi. Pa moje pitanje, kako vi jeb**o živite u Lijepoj Našoj s takvim cijenama? S takvim cijenama ni 3000 eura mjesečno ne bi bilo dovoljno za jedan normalan život.”





Nizali se komentari

Ovaj post ubrzo je izazvao poplavu reakcija i komentara.

“Ne pijemo po centru grada, svaki centar grada u turističkom naselju je klasična turistička zamka kakve imaš u cijelom svijetu i služe samo da oderu turiste. Van centra grada cijene su dosta niže ali hebi ga pogled i nije nešto.”

“Kava s mlijekom? Gdje je to u EU ispod 2 eura, Rumunjska i Bugarska?”

“Odi u bilo koju zapadnu zemlju Europe i omjer cijene plaće je znatno drukčiji. Recimo ja živim u Italiji, jedna kava 1.20 euro.”









“Naporni ste vise s tim prigovaranjem, žive ljudi, očito imaju više novaca od onih koji su otišli van pa im nije problem.”









“Nemaju, ne žive, preživljavaju.”

Siva ekonomija

“Tvoje anegdotalno iskustvo ne znači da je tako.”

“U Hrvatskoj se kod standarda uvijek u obzir moraju uzeti dvije stvari. Prva je to da svi kukaju jer ne smiješ reći da ti je dobro. Druga stvar je siva ekonomija za koju je procjenjuje da ide do 30 posto cijele ekonomije. Samo zato što na papiru piše da netko zarađuje 1000 eura, ne znači da zarađuje toliko. To vrijedi za apsolutno sve uslužne djelatnosti, od konobara do majstora.”

“Snalazimo se.”

“Kava s mlijekom 500m od Sagrada Familije 1.50€. Svibanj 2023.”