‘VOLJELA BIH IMATI DJECU!’ Stomatologica Natalija Prica vodi novi život: Progovorila o Bandiću

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Nataliju Pricu javnost je upoznala 2011. godine kada je osvojila lentu Miss Universe Hrvatske i predstavljala Lijepu Našu na svjetskom izboru u Brazilu. Nakon toga se okušala i u političkim vodama, a posebni interes javnosti izazvala je kada je postala bliska suradnica pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. “Tko je plavuša koja u stopu prati Bandića?” bili su neki od natpisa koji su je pratili.

“Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati” započela je Prica.

“Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. Zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje” dodala je za Story.hr.





Natalija je po vokaciji specijalistica ortodoncije i danas radi u struci. Trenutačno je posvećena svom poslu i radi na različitim projektima, no privatni život nije zanemarila. Unatoč razvodu, nije izgubila vjeru u muškarce i ljubav. “Voljela bih imati djecu i ostvariti se kao majka” rekla je.

Dani modne karijere bili su joj jedni od najljepših u životu, no Natalija ističe da se nikada ne treba oslanjati na ljepotu i manekenstvo jer te stvari imaju rok trajanja.