‘VOLIO BIH DA DOĐU, DA IMAJU TANGE, DA IH GLEDAM’: 71-godišnji Milko je spreman za ljubavnu avanturu, nisu svi njegove sreće

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Započela je dugoočekivana nova, 15. sezona popularnog RTL-ovog showa ‘Ljubav je na selu‘. Šestorica farmera dobila su dovoljan broj pisama gledateljica te nastavljaju svoju ljubavnu avanturu.

Nakon što su novi farmeri gledateljima ispričali svoje životne priče, stiglo je vrijeme da ih posjeti voditeljica Anita Martinović i otkrije tko prolazi dalje. U svoju je škrinjicu Anita stavila pisma te krenula na put po Lijepoj Našoj kako bi donijela dobre, ali i one malo tužnije vijesti.

Prvi je na redu bio najmlađi farmer, 25-godišnji Ivan Damijanić iz Žminja, koji je okupio prijatelje kako bi ga podržali kad Anita otvori škrinjicu s pismima. ”Osjećam se super, uzbuđen sam, vidjet ćemo”, nije baš bio rječit mladi farmer.





”Rekao si da, ako nađeš onu pravu, spreman si joj na ruku staviti i neki prsten”, zezala ga je Anita, a on je to i potvrdio. ”Onoj pravoj ponudit ću sve što imam, sve od sebe do kraja”, poručio je.

Anita je obavijestila Ivana da je dobio pet pisama te nastavlja svoj put, a on je požurio otvoriti omotnice te priznao da jedva čeka upoznati svoje dame.

Anita je zatim krenula južno sve do Vele Luke kako bi posjetila 66-godišnjeg farmera Ljubu Šermana. ”Ja sam čovjek koji je veseo, voli se zafrkavati i pričati, a samoća steže oko srca”, priznao joj je, ”Meni je dosta samo jedno pismo”.

No Anita za njega nije imala dobre vijesti – njezina je škrinjica bila prazna! ”Ne znam što bi mogao biti razlog… Možda sam ja nesretnik bio u životu i ostat ću”, rekao je tužno.

U Šibeniku Anitu je već čekao osebujni 71-godišnji Milan Ercegović zvani Milko u svom vrtu, priznavši da uopće nije nervozan zbog pisama.

”Danas je trend u svijetu – ako se nisi oženio dva ili tri puta, nisi ništa… Prema tome, moram i to probati. Ja sam ‘trendi’ muškarac. Volio bih da dođu, da imaju tange, kupaće da ih gledam”, rekao je pa otkrio što mu je važno: ”Da bude dobra žena, da zna kuhati, to je najvažnije, a ako se štogod bude moglo dati ispod deke, bit će dobro. Itekako se barba Milko još ne da”, rekao je Milko i nasmijao Anitu.









A kad je otvorila škrinjicu, obavijestila ga je da prolazi dalje jer je dobio pet pisama. ”Razočaran sam brojem”, poručio je, no ipak je požurio pročitati sva pisma.

Sljedeća destinacija bila je Šandrovac pokraj Bjelovara, a farmer Đuro Osman priznao joj je da je prilično nervozan zbog pisama jer više ne želi biti usamljen. ”Dosta mi je samoće… Sam sam dvadeset godina”, tužno joj je priznao.

Đuro je ispričao Aniti da se javio u show jer je i njegova kći ljubav pronašla zahvaljujući emisiji, tj. danas je u braku s jednim bivšim farmerom. ”Moj zet se zove Saša Domitrović, isto iz Šandrovca. Danas imaju troje djece i žive zajedno”, kazao je.









Anita mu je otkrila da je dobio samo dva pisma te ne nastavlja svoj put u showu. No Đuro nije bio previše razočaran već je požurio kući pročitati pisma te je obećao da će se javiti damama koje su mu pisale.

Mladi farmer Hrvoje Špoljarec (34) bio je sljedeći na redu, a Anita ga je posjetila na njegovoj farmi u Farkaševcu. Podršku su mu odlučili dati njegovi prijatelji koji su bili sigurni u njegov prolazak. ”Teško mi je i reći kad sam zadnji put bio zaljubljen… Što ima u tom koferu?” požurivao ju je.

I Hrvoje je dobio dovoljan broj pisama te ga je Anita obavijestila da prolazi dalje.

U Buzinu je Anitu čekao 57-godišnji farmer Zvonko Šantalab. ”Danima razmišljam kako će to proći, hoću li proći… Nervozan sam”, priznao je, ”Moj grudni koš hoće puknuti od ljubavi, a ne od tuge, boli i frustracija. Idemo više vidjeti tu škrinjicu jer ću je progutati”. I Zvonko je dobio dovoljan broj pisama te prolazi dalje!

Na redu je već bio opušteni 52-godišnji Ive Pavlović iz Lepura. ”Kad sam zaljubljen, volim svim srcem i sve bih dao za pravu ljubav… Osmijeh mi je od uha do uha. Da je slična meni, da zna voljeti i cijeniti, ljepota je prolazna”, rekao joj je.

Ive je dobio samo dva pisma te ne prolazi dalje, ali nije bio razočaran.

I farmer Siniša Marković iz Sunje, kojeg je u show prijavila sestra, čekao je pisma. ”Ne čekam onu pravu, čekam srodnu. Možda se dosad već i pojavila, ali ja sam to previdio”, rekao je, ”Ima deset, petnaest godina kako sam nekog iskreno volio”.

Siniša je cijelo vrijeme požurivao Anitu da otvori škrinjicu, rekavši da će biti zadovoljan i samo jednim pismom ako je ono pravo. ”Odlično, puno mi je lakše”, rekao je sretno kad je doznao da prolazi dalje.

Posljednji je farmer bio Dragoljub Kostić koji je voditeljicu dočekao u svom dvorištu u Čehovcu. ”Previše sam emotivan.. Ruža na krevetu može biti romantika, a buket ruža ne mora biti romantika. Sve ovisi o situaciji, trenutku, kakvu emociju u sebi nosiš”, otkrio joj je.

Anita je otvorila škrinjicu i obavijestila ga da i on nastavlja svoju ljubavnu pustolovinu.

A kako će izgledati prvi susret s damama, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati u novoj epizodi showa ‘Ljubav je na selu’.