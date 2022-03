‘VOLIM TE’ Vlatka Pokos ovom je poznatom muškarcu javno izjavila ljubav: ‘Kad će taj petak?’

Autor: T. P.

Novinarsko ‘blago’, koje posljednjih dana puni većinu novinskih stupaca u Hrvatskoj, zasigurno je pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos. Otkako se vratila u Hrvatsku strasti oko nje se ne smiruju, a njezino oglašavanje putem Instagrama svima je kao ‘dobar dan’. Ovog puta svoju je ljubav, putem društvenih mreža, izrazila pjevaču Jacquesu Houdeku.

Oženjeni pjevač Jacques snimio je video u kojem u isti glas s publikom na koncertu pjeva Vlatkin veliki hit ‘Petak’ čiji stihovi idu: ‘Kad će taj petak, da te opet vidim ja’ te je uz pjesmu nadodao: ‘Volim te Vlatka, vidimo se u Trogiru’.

Pjevačica je navedeni video podijelila na svom Instagram profilu te uz emotikone srca napisala: ‘Volim te’.

Otkako je ispala iz showa ‘Ples sa zvijezdama’, pjevačicu prate razne kontroverze, a o tome da trpi zlostavljanje na društvenim mrežama, oglasila se na svom javnom profilu te otkrila ‘oružje’ kojim će se ubuduće boriti protiv antifanova.

‘Puno se posljednjih dana govori o mržnji i negativnosti, koja je definitivno prisutna u eteru i medijima. To za mene nije prava Hrvatska, to je samo (nažalost) glasna Hrvatska. Postoji i ona druga, kulturna i profinjena Hrvatska, koja je gurnuta u drugi plan. Želim zahvaliti toj drugoj, pozitivnoj Hrvatskoj na svim toplim porukama potpore i ljubavi, kojom me svakodnevno obasipaju!

Bez brige, odavno sam izborila teške bitke u životu i danas sam jača nego ikad. To će uvijek iritirati slabiće i one frustrirane svojim životom.

Voljela bih da svi budu sretniji i zadovoljniji i da nemaju potrebu mrziti. Mržnja ubija one koji mrze. Usput rečeno, trolovi s lažnih profila bit ćete odmah blokirani, prištedite si trud i ostanite u svom blatu’, napisala je u objavi Vlatka Pokos.

Vlatka je, nakon što je prva napustila plesni show, najavila da se vraća u Kanadu gdje joj je trenutno prebivalište, jer u Hrvatskoj ne prepoznaju njezini talent.