VOLI SKUPO! Supruga Domagoja Vide pozirala u natikačama vrijednih 5 tisuća kuna, Severina ih obožava

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Naš nogometni reprezentativac Domagoj Vida za društvene je mreže pozirao sa suprugom Ivanom Vidom koja je još jednom pokazala da obožava skupe komade odjeće i obuće.

Naime, bračni par fotografirao se u elegantnom izdanju što je izmamilo komplimente njihovih pratitelja.

Domagoj je pozirao u bijeloj košulji dugih rukava i sivim kratkim hlačama, a njegova nježnija polovica odjenula je haljinu s cvjetnim uzorkom koju je uskladila sa skupocjenim zelenim natikačama modne marke Hermes čija je vrijednost oko 5 tisuća kuna.





Isti model Hermesovih natikača prije Ivane ‘prošetale su’ Severina, Izabel Kovačić i Marte Fernandes da Silve.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝑫𝒐𝒎𝒂𝒈𝒐𝒋 𝑽𝒊𝒅𝒂 (@iamdomagojvida)

Podsjetimo, krajem srpnja ove godine bračnom paru Vida lopovi su iz kuće na zagrebačkim Šestinama ukrali nakit u vrijednosti od 4,5 milijuna kuna. Također, Ivana je opljačkana i 2018. godine kad su joj kriminalci iz njezina Range Rovera ukrali novac.









‘To se dogodilo nakon utakmice, vjerojatno u noći. No, najgore od svega je što se alarm nije uključio pa sam sigurna da se radi o profesionalnom provalniku. Na autu je razbijeno staklo, a vide se i tragovi odvijača kojim je provaljivano. Što se dogodilo vidjela sam ujutro dok sam sina krenula odvesti u vrtić i to je bila prva scena koja me dočekala nakon buđenja. Stvarno je to bio ružan osjećaj’, ispričala je tada.