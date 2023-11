Vojko V nahvalio Aleksandru Prijović: ‘Ona ne psuje, ne radi probleme i pjeva o ljubavi’

Autor: Barbara Grgić

Hrvatski reper Vojko V gostovao je u HRT-ovoj emisiji “Kod nas doma”, a u svom se gostovanju, izmeđuostalog, osvrnuo i na uspjeh Aleksandre Prijović.

‘Ona ne psuje, ne radi probleme…’

“Ja sam apsolutni demokrat. Znači, tkogod hoće slušati što god hoće, neka sluša koliko god puta hoće. Ona ne psuje, ne radi nikakve probleme, pjeva o ljubavi. To nisu pjesme po nekoj mojoj mjeri, neću to nikad slušati. A da bih sad nekome zabranio da to sluša, to nema nikakvog smisla. Samo se radi kontraefekt, radi se reklama dodatna”, komentirao je.





Podsjetimo, ove subote, 11. studenog, Vojko V se nakon pet godina vraća na pozornicu zagrebačkog Doma sportova, na svoj najveći ovogodišnji samostalni koncert. Najavljuje dvostruko jači show od prethodnika, objavljuje satnicu i otkriva predgrupu.

Vrata Doma sportova otvaraju se u subotu u 20 sati, kada glazbu za warm-up počinje vrtiti DJ Sin, dok će u 21 sat na pozornicu stati i predgrupa po Vojkovom izboru – reperi Bore Balboa & Peki. Riječ je o dvojici hip-hop izvođača koji su se u posljednjih nekoliko godina svojim autorskim pjesmama i izdanjima istaknuli kao nova interesantna imena domaće rap scene, a njihov zajednički singl “Panama” nezaobilazni je favorit svake gen-z playliste, kao i tuluma.