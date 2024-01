Voditeljica iz Ljubav je na selu proslavila ‘okrugli’ rođendan: Evo kojim se poslom inače bavi

Anita Martinović, koja danas slavi 40. rođendan, postala je poznata kao voditeljica kroz svoj sudjelovanje u drugoj sezoni showa ‘Gospodin Savršeni’, gdje je konkurirala za naklonost Mije Matića i ostala u prijateljskim odnosima s njim.

Nakon toga, preuzela je ulogu voditeljice u 13. sezoni popularnog zabavnog programa ‘Ljubav je na selu’. Rođena u Gundincima u okolici Slavonskog Broda, imala je izazovan zadatak naslijediti Marijinu Batinić u vođenju showa, ali je brzo osvojila gledatelje svojom simpatičnošću i jednostavnošću.

Anita je otkrila da je, unatoč nekim poteškoćama, uspješno savladala izazove na setu ovog poznatog showa. “Jedan dan nam je pukla guma na autu i to dva puta. Završili smo na zvizdanu, negdje na brdu iznad Splita, a kad je napokon kombi došao po nas, shvatili smo da nam je kovčeg s pismima koje sam trebala uručiti farmeru, a koji me cijelo vrijeme čekao na vrhu tog brda – otišao s vozačem u autoservis na krpanje guma! Samo ću reći da je to bio jedan dugi dan iščekivanja te smo ga s velikom radošću svi skupa ispratili i probali zaboraviti”, otkrila je tada.

‘Cijeli život sam u prodaji’

Inače, Anita već 24 godine živi u Zagrebu, a i diplomirana je modna dizajnerica i neko vrijeme je gradila karijeru u modnoj prodaji te se danas bavi i nekretninama. “Cijeli život sam u prodaji, a trenutačno se bavim i nekretninama. Prodajem skupe stvari i to je zaista lijep posao. Sama sam sebi šef i to znači da mogu otići na selo kada god mi je potrebno. Kombiniram ta dva posla”, rekla je nedavno.

Dodajmo da je Anita i u posljednjoj sezoni imala neke zanimljive trenutke. Svaki dan na setu obiluje smijehom i neočekivanim zgodama, a kako se show vrlo često snima na lokacijama koje nisu blizu naselja ili su na nekim teže pristupačnim terenima, nerijetko se događa da se šminka ili frizura popravljaju na vrlo improviziranim mjestima, poput trajekta, livade, plaža, stijena.

“Moram se pohvaliti da mi je na jednom od snimanja ove sezone Bahra napravila manikuru. Još je bila i ružičaste boje. Trebalo je, naravno, popratiti trenutni Barbie trend. A o čemu se točno radilo, morat ćete vidjeti u epizodi”, rekla je Anita tada.