VODITELJICA CITIRALA POPULARNOG REPERA PA DOBILA ‘PEDALU’? Ovo nije njen prvi incident, prošle godine se neprimjereno obratila baki afroameričke reporterke

Američka voditeljica Barbie Bassett dobila je otkaz jer je u emisiji uživo citirala tekst pjesme popularnog repera Snoop Dogga.

Kako prenose mediji prenose, Bassett je u emisiji NBC-jeve podružnice “WLBT” Barbara vodila razgovor na temu vina koja proizvodi poznati glazbenik. Tijekom razgovora, odlučila je citirati glazbenika, pritom koristeći uvredljive riječi, piše Večernji list.

“Fo shizzle, my nizzle”, rekla je Barbara i to je bilo dovoljno da dobije otkaz. Naime, problem leži u riječi “nizzle”, koja se u slengu koristi kao pogrdan naziv za pripadnike crne rase, a kako je Bassett bjelkinja, mnogi smatraju da nije smjela koristiti taj izraz.

Longtime Mississippi news anchor appears to no longer be employed with the news team after saying, “Fo shizzle, my nizzle” on airhttps://t.co/O5tFTsac1g pic.twitter.com/hs01IyVQaL

— philip lewis (@Phil_Lewis_) March 24, 2023