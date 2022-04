VODI BORBE U GLAVI! ‘Survivor’ Roko svoje pleme doveo do ruba živaca: ‘Nije lijepo manipulirati ljudima na taj način’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Prevrtljivi Splićanin Roko Simić zadaje glavobolje natjecateljima iz svog plemena konstantnim mijenjanjem mišljenja oko toga želi li napustiti ‘Survivor’ ili će se boriti do finala. Žestoko su mu se suprotstavili Nika Rakić i Tomislav Rubinjoni koji su mu obećali da je na njihovoj listi za ‘odstrjel’.

‘Mene je najviše razočaralo to tvoje prevrtanje. Prva stvar, zato što sam ja obećao Hrvoju da ću njega nominirati. Kad si ti došao, ja sam njemu pogazio riječ. Meni je riječ sve, ja držim do svoje riječi i kad to kažem, onda mislim. I onda sam pogazio svoju riječ prema njemu zbog tebe’, pojasnio je Tomislav.

Mnogim članovima zasmetalo je što Roko ni nakon nominacija nije dao adekvatno objašnjenje zbog čega se stalno premišlja oko toga želi li ostati u showu, pa će idućeg dana pokušati razjasniti kakve se borbe vode u njegovoj glavi.

‘Hoću ići kući jer imam zdravstveni problem, ali opet u drugu ruku razmišljam da mi se stvarno ovdje ostaje. Da se povučem i napustim show pod izlikom da je samo bolest u pitanju, znamo da nije, nego me ovo u suštini koči i odustajem radi nekog drugog, a to ne želim’, priznat će Roko koji je još prije nekoliko tjedana na vrlo dramatičan način otkrio da mu nedostaje majka te izrazio želju da napusti ‘Survivor’.

Čini se da je Roko zbog svog poteza na nominacijama dobio veliki minus kod ostalih članova svog tima kojima je povjerenje u njega blago poljuljano.

‘Nije lijepo manipulirati ljudima na taj način. Vjerojatno on to nije svjesno radio, znam ga, nego je takav jednostavno jer jedan trenutak misli jedno, a drugi trenutak totalno drugu stvar. Ide iz jedne krajnosti u drugu’, zaključit će Tomislav.

Prvi duelist u petom tjednu ‘Survivora’ postao je Hrvoje skupivši najveći broj glasova na nominacijama koje su unutar plavog tima donijele velike trzavice te poljuljale slogu plavog tima.