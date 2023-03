VLATKA POKOS SE PRISJETILA BIVŠEG, A NIJE DIKAN: ‘Ludo sam se zaljubila u krivog čovjeka i pristala na razne kompromise’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Kako je i najavila, Vlatka Pokos sa svojim pratiteljima na društvenoj mreži dijeli svoje pjesme i otkriva neke nepoznate detalje i priče koje se kriju iza njih.

Jedna od pjesama koje se prisjetila je pjesma “Ne tražim ništa“, koja se našla na njenom prvom studijskom albumu “Vlatka”, kojeg je 1998. godine objavlila diskografska kuća ZG Zoe.

“Ovu pjesmu snimila sam 1995. godine na pragu moje vrlo uspješne karijere. Nažalost, u to vrijeme mislila sam da je ljubav najvažnija stvar u životu; točnije, nisam razumjela da prava ljubav podrazumijeva podršku u svakom smislu. Ludo sam se zaljubila u krivog čovjeka i pristala na razne “ kompromise” koji su, malo po malo, ugasili moje snove i zaustavili me na mom fantastičnom glazbenom putu.





Već dugo znam da ljubav nije maltretiranje i ucjenjivanje, već bezuvjetna podrška od partnera, u svakom pogledu. Već dugo živim sama, i kad pogledam unatrag, kamo sreće da sam to odabrala još u dvadesetima. Moje ljubavi, veze i brak donijele su mi nesreću, ružne etikete i neuspjeh u karijeri. Bez obzira na to, ja sam vječni borac i nikada se ne predaje,. Samo se nadam da će mlađe žene i djevojke nešto naučiti iz moje priče”, zaključila je Pokos, a onda je za svoj karijerni neuspjeh uprla prstom prema hrvatskom društvu te poručila da od svog talenta ne odustaje.

“Moj karijerni neuspjeh, dakako, ima veze s primitivizmom hrvatskog društva i iracionalnom mržnjom koju ispoljava prema meni već dugi niz godina. Zato ja svoju sreću trazim pod nekim drugim suncem. Nikada se neću odreći moje glazbe i mog talenta, i zahvaljujem svim onim ljudima koji me sve ove godine vole i podržavaju”, napisala je Pokos.









Iako specificirano ne navodi o kojem je to muškarcu riječ, čini se kako je najvjerojatnije riječ o Zlatku Maletiću, bivšem boksaČu i zagrebačkom poduzetniku kojeg je kasnije u intervjuima nazivala ‘najvećom ljubavi njezina života’.

Ova vezala završila je vrlo dramatično. Maletić je Vlatku izbacio iz stana, a ona je njega tužila. Tvrdila je kako je zbog njega zapostavila svoju pjevačku karijeru te je na sudu pokušala dokazati da su živjeli u izvanbračnoj zajednici, a kako bi ostvarila imovinska prava, no to joj nije uspjelo. Maletić je na sudu izjavio da je u vezi s Vlatkom istovremeno viđao i druge djevojke te je tvrdio da je u njen album iz 1998. uložio 65.000 njemačkih maraka. Nakon ove sedmogodišnje veze, Pokos je ljubav pronašla u Josipu Radeljaku Dikanu, no nije poznato je li između te dvije veze imala koju romansu.