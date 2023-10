Vlatka Pokos pokazala previše ispred crkve u Splitu, pogledajte zbog čega je izazvala reakcije

Autor: I.D.

Bivša voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos aktivna je na društvenim mrežama, a ovoga je puta objavila još jedan u nizu videa u kojima se hvali svojom vitkom figurom i modnim izdanjem od kojeg zastaje dah.

‘Samo fali jedan Splićo’

Vlatka je tako plesala kod crkvice u Sustipanu u Splitu, vrtjela se u krug na pjesmu “Mamma Mia” grupe ABBA i slučajno je pokazala donje rublje. Naime, ovim performansom u kratkoj, ljetnoj haljinici gotovo je nemoguće da se ne dogodi ovakav scenarij, više pogledajte u videu.



“Samo fali jedan Splićo kao šlag na ovoj lijepoj torti”, “Najljepše joj stoji bijela boja”, “Bila i ostala zgodna”, “Prekrasna”, “Bravo Vlatka”, pisali su Vlatki pratitelji na Instagramu ispod videa.

Međutim, jedna ju je pratiteljica toliko nahvalila da joj se Vlatka odmah javila u komentaru i otkrila svoj ljubavni status.

“Samo budale od muškaraca ne znaju kako tretirati ovakvu ženu. Što lijepu, što pametnu. Draga Vlatka ne daj svu svoju raskoš nikome tko to sve skupa nije dobrano zaslužio”, napisala joj je pratiteljica, a Vlatka joj je odgovorila: “Uglavnom sama iz tog razloga. I to je sasvim u redu.”

Aktivna je na društvenim mrežama

Inače, ako je suditi po društvenim mrežama, bivša pjevačica i voditeljica već nekoliko tjedana objavljuje snimke iz Sustipana, na kojima je u svojoj ljetnoj, bijeloj haljnici.









“Puno puta kad objavim lijepu fotografiju ili video, ljudi me u porukama pitaju kad je to snimljeno. Evo, upravo danas na mom omiljenom mjestu; Dolac, kafić Sunce u društvu dragog prijatelja kojeg uvijek gnjavim da me slika. I malo retro glazbe za retro curu”, napisala je nedavno Vlatka i objasnila niz svojih videa u ljetnom izdanju.