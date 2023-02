VLATKA POKOS OBJAVILA VELIKU VIJEST I POKRENULA RASPRAVU: ‘Hrvatska se skroz balkanizirala. Ne mogu podnijeti tu (ne)kulturu’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Nakon što je uočeno da Vlatka Pokos na YouTube kanalu nema previše svojih pjesama, kao i da broj pregleda na samom kanalu nije nešto pohvalno, to bi se uskoro moglo promijeniti.

Pokos je otkrila svojim pratiteljima na Instagramu da će uskoro biti dostupne sve njene pjesme, ali i da se uskoro objaviti album s najvećim hitovima, ali i nekoliko novih pjesama.

"Uskoro će na Instagramu biti dostupne sve moje pjesme, a moju vjernu publiku (malobrojnu ali vjernu) ću razveseliti koristeći vlastitu glazbu u objavama. Nadam se da ću uskoro objaviti album s najvećim hitovima i nekoliko novih pjesama", poručila je uz objavu na kojoj je uz svoju fotografiju u pozadini pustila njenu pjesmu "Ne tražim ništa" koja je u njenim pratiteljima pobudila lijepa sjećanja.





“U top pet najboljih i najdražih pjesama 90-ih. A najbolje od svega – danas ta pjesma zvuči modernije i svježije od 90% aktualne hrvatske estrade!” komentirao je Vlatkin pratitelj, a ona mu je odgovorila:

“Trendovi su užasni danas. Teško je to uopće pojmiti.”

"Meni je zapravo genijalna ova energija pjesme, ima neki svoj život, svoj vibe, i pjesma je super primjer te neke sinteze energije pjesme i vokala, ovu pjesmu nije trebao pjevati nikakav drugi vokal, nego upravo ti; taj neki patos, nježnost, seksipil i ranjivost sve u jednom, teško je to pogoditi u pjesmi, da pjesma kao da je napisana baš za određeni vokal i baš za određenu emociju koju taj vokal jedinstveno prenosi. Pjesma ima sličnu energiju pjesmi 'Ja sam zaljubljen', to su baš te neke godine gdje je svatko svojim glasom, a jos više – interpretacijom teksta, pjesmi davao identitet, Nina, Ilan, Tony, Gibonni, Divas, Kasandra,…..to se inače zove karizma, za one koji ne znaju danas što to znači, lol….ah, zlatna vremena hrvatske glazbe", nastavio je pratitelj, a Vlatka je kratko dodala:

“Hrvatska se skroz balkanizirala, to je upravo nevjerojatno. Ne mogu podnijeti tu (ne)kulturu.”

Drugi pratitelji uputili su komplimente na račun Vlatkinog izgleda uz poruke kojima su dali do znanja da se vesele Vlatkinoj glazbi.









Ranije je Pokos objavila istu fotografiju uz koju je dala naslutiti da je spremna za “novi početak”, no je li samo riječ o glazbi ili još nekom angažmanu u ovom trenutku nije poznato.