Vlatka Pokos ignorirala finale ‘Plesa sa zvijezdama’ pa se požalila: ‘Završila sam na hitnoj pomoći’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Vlatka Pokos provodi vrijeme na svojem ‘otoku sreće’ Čiovu, no na njezinom je odmoru nije pratila sreća cijelo vrijeme. Pjevačica je otkrila da je nedavno završila na hitnoj pomoći, ali i naglasila da je s njezinim zdravljem sad sve u redu.

O svemu se oglasila na svom Instagram profilu na kojem je, ispod selfie fotografije, napisala podužu objavu.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Vlatka Pokos/Toronto/Canada (@vlatkapokos)

‘Na mojem najdražem malenom otoku sreće i ljubavi, Čiovu, gdje provodim ljeta već dugi niz godina, ljudi me obasipaju s toliko topline i ljubavi da to moram podijeliti sa svijetom! Prilikom nedavnog boravka, posjetila sam Hitnu pomoć u Trogiru (sve je u redu) i ovim putem želim zahvaliti svima na toplini i moram reći, oduševljenju kojim su me dočekali!

Nisam dugo bila u Hrvatskoj i nekako mislim da su me ljudi zaboravili ili da mlađi ne znaju tko sam, ali ne, nisu! I hvala im svima na tome. Ja sve ljude volim, ali posebno moje Dalmatince i oni to znaju. I nigdje nisam toliko sretna kao u Dalmaciji. Nigdje na cijelome ovome svijetu!

Najviše volim kad kažu ‘naša Vlatka’, završila je Pokos svoje obraćanje.









Naime, sinoć je održano finale ‘Plesa sa zvijezdama’ na kojem su se pojavili svi eliminirani parovi kako bi pružili podršku finalistima. Iako je i ona bivša natjecateljica, Vlatka je studio u kojem se snimao plesni show odlučila zaobići, a razlog nije otkrila.