Vlasta Ramljak o ljubavi poslije supruga Zvonka: ‘Ako me netko čuje, mislit će da sam luda’

Zvijezda hrvatskih serija Vlasta Ramljak (63) priprema novu predstavu “Fafarikula” čija će premijera biti uskoro u zagrebačkom HNK, a čini se da s radom ne planira stati, iako je mirovina blizu. Kaže, užasava se pomisli da bi uskoro mogla završiti u mirovini.

“Užasavam se. Ne toliko zbog novca nego zbog spoznaje, kad je prije došla. Sjećam se svoga prijamnog ispita, svake uloge, načina rada, svega…, a sad odjednom mirovina. Ne osjećam se starom, glumac zapravo nikad ni ne ide u mirovinu, radi dalje. I ja se nadam da ću raditi, ali to nikad ne znaš”, rekla je Ramljak u velikom intervjuu za 24sata.

Tim povodom prisjetila se svog supruga Zvonka koji je preminuo prije 14 godina. Otkrila je kako svoje veselju i tugu danas dijeli ”sama sa sobom”.

“Nemaš više žala, tuge, gledaš život kakav je”

“Znam se uhvatiti kako glasno razgovaram i mislim si: ‘Ako me netko čuje, mislit će da sam luda’. Sve to, kao i uloge, ostavi trag, taloži se jedan sloj, drugi, treći pa ta plemenita prašina, s tim srebrnkastim nitima, sjeda polako. Nemaš više žala, tuge, gledaš život kakav je…”, otkrila je glumica.

Upitana vjeruje li još uvijek u ljubav, jasno je dala do znanja da o tome ne može razmišljati. “Ne bih ja to, da sam htjela, već bih napravila. Ne, nikad mi to nije palo na pamet. Kad sam i osjetila da mi se netko želi približiti, ne… Kako bih sad s nekim živjela?” zapitala se.

Ne razmišlja ni o nekom prijateljstvu. Otkrila je da je njena prijateljica iz djetinjstva otvorila na Facebooku grupu udovica i organizirala doček zadnje dvije Nove godine. “Lani smo bile u kafiću, smrznule se, sjedile vani, pile kuhano vino, dobro se zabavljale i nasmijale”, otkrila je glumica.

“Ovu, 2024., opet ista grupa, a ja šaljem fotografiju svojih unuka, Sara i Ema bile su sa mnom, nas tri smo otvarale šampanjac. Pokazala sam im kako mi je bio lijep doček”, zaključila je Vlasta Ramljak.