Vlasnik ‘stvarne’ vile na Braču javio se prevarenim Francuzima

Autor: Dnevno

Vlasnik “stvarne” vile s Brača, koju je nepoznati prevarant “iznajmio” Francuzima predstavivši im da je smještena na Hvaru, prevarenim je turistima ponudio da u istoj odsjednu dva dana potpuno besplatno, doznaje 24 sata.

Fotografiju njegove vile s Brača prevarant je ukrao i postavio za fotografiju vile na Hvaru koja ne postoji. Mladi francuski turisti umjesto vile naišli su na makadam. Vlasnik je cijeli ovaj slučaj virtualne “krađe” njegove nekretnine prijavio je policiji s obzirom da ga cijela priča dovela u vrlo neugodnu situaciju.

Podsjetimo, 12 Francuza, uglavnom studenata su za svoj ljetni odmor odabrali Hvar i vilu Felipe, koja, ispostavilo se, ne postoji. Kad su došli na lokaciju, umjesto vile dočekao ih je makadam i gradilište. Privukla ih je i cijena nepostojeće vile koja je bila duplo jeftinija, točnije tri tisuće eura za deset dana.

“Mislili smo da se ovako nešto može dogoditi samo u filmovima. Bila je to gorka dobrodošlica u zemlju u koju smo svi došli prvi put. Znate kad ne možete vjerovati svojim očima da vile nema. Tih mjesec dana od rezervacije do našeg dolaska komunicirali smo s “vlasnikom”, dogovarali dolazak, sve se činilo u redu. Kad smo vidjeli da vile nema hodali smo okolo još neko vrijeme, možda više od pola sata i tražili, mislili da smo pogriješili adresu. Mobitel od “vlasnika” više nije radio. Susjedi su slijegali ramenima. To je bio veliki problem za nas jer nismo imali gdje biti i vratili smo se u Split. Prvo smo našli neki apartman gdje smo bili jednu večer, a potom smo pronašli ovaj smještaj” izjavio je jedan od njih deset koji su ostali u Hrvatskoj. Dvoje ih se vratilo u Francusku jer nisu imali novac za drugi smještaj.