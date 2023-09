Vlasnik kluba koji je izgorio u Zagrebu bivši je suprug zvijezde serije ‘Zabranjena ljubav’

Vatrena buktinja progutala je dio zagrebačkog noćnog kluba Mint u utorak u ranim jutarnjim satima, potvrdili su zagrebački vatrogasci medijima.

Vlasnik popularnog mjesta za izlazak je Kristijan Babić, javnosti poznatiji kao prvi suprug glumice Jelene Perčin.

Jelena i Kristijan u braku su bili od 2008. do 2011. godine te su u braku dobili kćer Lotu. Sudbonosno “da” izgovorili su u zagrebačkoj Bazilici Srca Isusovog, a svadbeni je obred vodio pater Zvjezdan Linić.





Vjenčanje odgođeno zbog ubojstva Ivane Hodak

Na intimno vjenčanje bili su pozvani glumac Mislav Čavajda te manekenka Mirela Forić, dok medijima pristup u crkvu bio strogo zabranjen.

Podsjetimo, mladenci su svadbu prvotno odgodili zbog tragičnog ubojstva Jelenine prijateljice Ivane Hodak, koja joj je trebala biti kuma. Mladencima je ipak na vjenčanje došla njezina majka, Ljerka Mintas Hodak.

Ipak, 2011. godine došlo je do rastave, a kako je Perčin tada rekla za medije, nije se radilo o odluci koja je došla preko noći.

‘To se ne može lako odrediti jer to nije odluka koja se donosi preko noći. Riječ je o sukusu situacija, dana, mjeseci koji su doveli do razvoda. Ni ja ni moj suprug nismo nepromišljeni ljudi i ne donosimo takve odluke preko noći. O svemu smo dobro razmislili’, rekla je.









Glumica je dodala i kako zbog kćeri ne želi biti u depresiji.

Odlučili su prodati stan u kojem su živjeli te živjeti odvojeno. U kasnijim intervjuima otkrila je da je s bivšim suprugom nakon razvoda ostala u dobrim odnosima.

“Imam sreću što sa svojim bivšim mužem odlično funkcioniram. Mogu reći da smo mi stvarno sretno razvedeni i on je apsolutno prisutan u životu moje kćeri, sudjeluje u svemu, dapače. A razvod je ružan, to je jedna ružna situacija, bez obzira na to što se dogodilo i kako. Svaki je razvod muka. Imaš osjećaj poraza i neuspjeha u životu. Mogu reći iz svog iskustva je da koje god povrede i nepravde doživjeli, kad je dijete u pitanju, ono mora biti iznad svega toga. Ako je dvoje ljudi odgovorno i voli dijete više od sebe, onda se stvari daju dogovoriti vrlo civilizirano”, rekla je jednom prilikom.









Prevario trudnu djevojku

Nakon razvoda Babić je uplovio u vezu s novinarkom Majom Škufcom s kojom je 2013. godine dobio kćer. Njih su dvoje prekinuli prije rođenja kćeri jer su ga fotografi ulovili s drugom.

Jelena je dugi niz godina ostala sama, a onda se na snimanju serije “Kud puklo da puklo”, 2016. godine zaljubila u crnogorskog glumca Momčila Otaševića. U tajnosti su se vjenčali 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori.

Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a dvije godine kasnije dobili su i sina Jakšu.

Ipak, početkom godine potvrdili su da se razvode.