Vlado Kalember podijelio pedeset godina staru fotku: Možete li ga pronaći na njoj?

Autor: Barbara Grgić

Vlado Kalember miljenik je brojnih žena diljem bivše države. Svoju je glazbenu karijeru započeo krajem sedamdesetih u grupi “Srebrna krila”, a njihovi hitovi poput “Ane”, “Ja nisam kockar”, “Nek živi ljubav” i “Na modrom nebu iznad Zagreba” pjevaju se i dan danas.

Grupa je davne 1979. objavila svoj prvi istoimeni album, a na naslovnici albuma zasjali su u upečatljivim kombinacijama. Vlado je na njemu nosio bijelo svilenkasto odijelo, a imao je i dugu kosu, iako je danas vjeran svojoj kratkoj.





Nedavno se glazbenik tako na svom Instagram profilu prisjetio starih dobrih dana. Riječ je o objavi fotografije stare čak 50 godina, iz razdoblja dok je svirao u školskom orkestru.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Vlado Kalember (@vladokalember)



“Evo to sam ja! Sviram fagot u školskom orkestru, a prošlo je samo nešto preko 50 godina. Što je to u smislu vremena? Ništa ! Ionako su prošle prebrzo! Možda se zemlja vrti sve brže oko sebe i oko sunca, pa to zato vrijeme sve brže prolazi”, napisao je Vlado uz fotografiju.

Vlado na fotografiji nosi odijelo i kravatu, a na njoj se jasno vidi sličnost između njega i Darijana, sina kojeg je dobio u braku s violončelisticom Anom Rucner.

Manje je poznato da je Darijan već s nepune dvije godine pokazao da voli nastupe i kameru, kad je odradio svoj prvi hod na modnoj pisti. Pet godina kasnije, kao šestogodišnjak postao je zaštitno lice prve dječje kolekcije modnog dvojca ELFS.









Oženio se kada je imao 53 godine

Podsjetimo,Ana i Vlado upoznali su se u Splitu gdje su oboje nastupali.

“Upoznali smo se u Splitu, svirao sam s Četiri asa, a ondje je i Ana nastupala. Bio je party poslije toga, koji je uključivao i švedski stol. Svi smo se bacili na hranu, a netko je sa strane krasno svirao violončelo”, rekao je Vlado te dodao da je Rajku Dujmiću odmah rekao da bi se njome oženio.

Iako su u početku skrivali svoju vezu, 2006. godine vjenčali su se u tajnosti. Ubrzo nakon toga, došao je i Darian. Kada je Ani rekao sudbonosno “da”, imao je 53 godine.

“Što hoćete da vam kažem? Jesam, pao sam! Ulovila me”, rekao je tad nasmijani Vlado.

Nakon razvoda, ostali u dobrim odnosima

Brak im je potrajao osam godina, sve do 2014. kad su sporazumno zatražili razvod.

“U potpunom mirnom i krajnje prijateljskom razgovoru donijeli smo zajedničku odluku da nakon gotovo deset godina zajedničkog života, krenemo dalje svatko svojim putem. Preko zajedničkog odvjetnika smo podnijeli zahtjev za razvod braka. Iako se razvodimo, među nama nije došlo do kraja ljubavi. Volimo se i poštivat ćemo se i dalje na malo drugačiji način i na različitim adresama”, napisala je tad Ana.

“Mi smo prijatelji, on je stariji od mene pa je i puno iskusniji, da je moj vršnjak možda bi bio ekspresivniji. On nosi jedan mir, koji i ja imam bez obzira na godine. To je otac mog djeteta s kojim sam dijelila četiri zida deset godina. Da je ne znam što napravio, ja bih i dalje rekla da ga volim i poštujem. To je druga dimenzija, on je moj muž crkveni, otac mog djeteta. Mi se volimo družiti i slažemo se. Da on nađe ženu, a ja muškarca, znam da ne bi mogli skupa na odmor pet dana, ali ja bih tu ženu prigrlila”, dodala je.