Vladimir Kočiš Zec o pjesmi ‘Gospodine generale’: ‘1991. godine mi ju je poslao pravoslavac’

Autor: Barbara Grgić

Grupa Festivo obradila pjesmu “Gospodine generale”, povodom Dana sjećanja i u čast Gradu Heroju, Vukovaru.

“Vukovarska ulica vjerojatno je jedna od najvećih ulica u gradu Splitu i spaja jug grada sa sjeverom. Svake godine 18. studenog građani grada Splita pale lampione u čast i pijetet gradu Vukovaru. Mi smo došli na ideju da obradimo jednu od najljepših pjesama koje su posvećene gradu Vukovaru, a to je pjesma ‘Gospodine generale’ od gospodina Vladimira Kočiša Zeca”, poručuju članovi grupe Festivo te napominju kako im nikako nije namjera tako promovirati sebe.





Pjesmu stvarali katolik i pravoslavac

Zanimljiv je i nastanak same pjesme, a otkrio ga je sam Zec.

“Pjesma ‘Gospodine generale’ stvorena je na početku rata i ima posebnu priču. Odmah 1991. nazvao me Stevica Cvikić. I rekao: ‘Zec, imam odličan tekst za tebe.’ Novi fosili tada nisu mogli raditi, nije se moglo putovati. Cvikić je pravoslavne vjere, ja katolik, a napisao je prekrasan tekst. Naučio sam tada da prema pravoj i iskrenoj ideji ne treba imati predrasude. U životu prema svemu treba pristupati iskreno”, izjavio je Zec.

Na Cvikićeve stihove napisao je glazbu, a Duško Mandić aranžman.

“Pjesma je čudesno dobro zaživjela. Posebno je mjesto te pjesme u antiratnom i domoljubnom opusu i dan danas”, dodao je.









Sudjelovao u oba dubrovačka konvoja

Zapjevao je Kočiš Zec u tom vremenu i u Hrvatskom bend aidu u pjesmi “Moja domovina”, a sudjelovao je i u oba dubrovačka konvoja.

“Tada se nije moglo pomisliti da bi se išlo u Dubrovnik”, sjeća se.

“Uspjeli smo se probiti. Mogli smo završiti u zatvoru. To je bilo takvo vrijeme kad čovjek nije puno razmišljao što mu se može dogoditi, nego samo želi učiniti nešto dobro”, dodao je.

Istaknuo je i da je i na Euroviziji isticao da je Hrvat, bez obzira što je s Fosilima predstavljao Jugoslaviju.

“Domoljub sam. Domovina je iskrena ljubav. Kakva je, takva je, moja je. Ne bih mijenjao ljepotu naše domovine, čak ni mentalitet koji mi ponekad ide na živce. Ali to je naše, to moramo poštovati, moramo se snalaziti i prilagođavati se drugim ljudima. Ponosan sam na domovinu. Kad sam s Novim fosilima išao na Euroviziju 1987., bili smo predstavnici Jugoslavije. Ali smo svagdje isticali da smo Hrvati, da smo iz Zagreba. To nije ništa loše, dapače. Tako bi trebali svi raditi. Domovina je slatka bolest koja i veseli i nervira. Ali ako ju čovjek iskreno voli… Bio sam toliko puta na ratištima. Nastupao sam za naše branitelje, puno se odazivao, odradio bezbroj humanitarnih koncerata. Doma imam više od 300 zahvalnica i plaketa za nastupe na humanitarnim priredbama. Drago mi je ako sam nekomu svojom pjesmom pomogao”. objasnio je Zec.