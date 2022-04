‘VJERUJTE, PRIJE BIH SE UBILA!’ Premijerka Srbije progovorila o ljubavnoj vezi sa ženom, tvrdi da nema veća prava od ostalih gay Srba

Svjetlo dana napokon je ugledao dokumentarni film “Ana je tu”, diplomski rad Adama Santovca na Sveučilištu New York. Bavi se izuzetno zanimljivom temom – pokazuje kako je i kada Ana Brnabić postala predsjednicom Vlade Srbije, koja su bila očekivanja LGBTQ zajednice, što je premijerka napravila da bi unaprijedila njihov položaj te zašto Srbija još uvijek nema Zakon o istospolnim zajednicama.

Kroz film se, naime, provlači ideja da Brnabić, kao žena koja je javno priznala da je gay, uživa povlastice u Srbiji, dok za druge pripadnike LGBTQ zajednice ne radi – apsolutno ništa.

Brnabić u filmu negira svoje privilegije kao jedina ‘autana lezbijka’ u Srbiji, tvrdeći da ‘ne razumije koje povlastice ima’. Premijerka pred kamerama tvrdi da nema veća prava od drugih građana i građanki Srbije – iako za razliku od ostatka tamošnje LGBTQ zajednice koji svakodnevno trpe diskriminaciju nema tih problema. Osim toga, sa svojom partnericom Milicom Đurić odgaja njihova sina Igora.

‘Imamo jednaki manjak prava’

“Točno je da dijete nije moje na papiru, ali je moje u srcu. Kao da sam ga ja rodila. Za to ne treba bilo kakav zakon i zaista ne razumijem koje ja to povlastice imam”, kaže premijerka Srbije u filmu “Ana je tu”.

Ističe da se s Milicom nije vjenčala. “Ne, nije istina. I ja sam čula da smo se vjenčale, ali to nije točno. Mi smo u vezi više od 15 godina, ali nismo u braku”, rekla je Brnabić. “Posljednje što bih učinila je da sebi dam veća prava od onih koje ima bilo koji građanin ili građanka Srbije. Nikada to ne bih učinila. To je suprotno svim mojim načelima, vjerujte, prije bih se ubila”, rekla je premijerka u filmu.

“Imamo jednaki manjak prava kao što ima i jedan normalan gay par u Repubici Srbiji”, dodaje Brnabić. Osim toga, sebe vidi kao primjer. “Nadala sam se da će moj primjer toga da se ja toga ne sramim i ni na koji način ne krijem, ipak učiniti ljudima koji su gayu Srbiji, posebno u unutrašnjosti, život nešto lakšim zato što se neće osjećati kao da su krivi, bolesni ili što već postoji kao predrasuda prema tim ljudima u manjim zajednicama”, kaže premijerka Srbije.

Priznaju joj ‘vidljivost’

Upravo je ta vidljivost jedino što joj na temu senzibiliziranja javnosti priznaje srpska LGBTQ zajednica. “Jedina stvar koju je učinila je to što je osigurala vidljivost nama kao LGBTQ populaciji i ja tu mogu njoj potpuno pripisati svu zaslugu”, kaže u filmu “Ana je tu” jedan anonimni sugovornik koji ju je na LGBT Paradi 2019. godine dočekao držeći transparent “Premijerko, kako je živjeti sa svim povlasticama?”. On misli da se Brnabić “kreće u povlaštenim krugovima i nema dodira sa realnošću”.

U trenutku snimanja dokumentarca u rujnu 2021. godine, Ana Brnabić je rekla da donošenje Zakona o istospolnim zajednicama “ne postoji kao otvoreno pitanje” i da ne može reći u kojem vremenskom okviru će biti donesen.

“Mi imamo na primjer u ovom trenutku mlade ljude koji se vraćaju u Srbiju zato što imaju bolje poslove, zato što se mogu baviti istraživanjima, ali imate i jedan dio ljudi koji se neće vratiti zato što su gay i zato što se ne osjećaju kao da su ravnopravni građani. Dakle, ja mislim da je to važno za budući prosperitet Srbije i time se bavim, bavim se na način predsjednika vlade kao i o svim drugim pitanjima”, nejasno je izjavila Brnabić.

Iako je na čelu države od 2017. godine, bio je ovo prvi put da je javno govorila o Zakonu o istopolnim zajednicama.