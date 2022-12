‘VJERUJE LI ITKO U OVO?’ Meghan razbjesnila Britance kao nikad dosad, Twitterom kruži nova snimka: Jedna riječ im posebno smeta

Među nekoliko provokativnih scena dokumentarca o Meghan i Harryju, našla se jedna koja je posebno naživcirala Britance, ali i ostale korisnike Twittera, gdje se snimka počela češće dijeliti posljednjih dana. Iako je kraljevskoj obitelji upućeno više kritika od strane “odbjeglog para”, čini se da je Meghan još jednom pošlo za rukom uznemiriti sve one koji i nisu baš njezini obožavatelji.

Kratka snimka prikazuje Meghan kako govori o jednoj situaciji u avionu, kada je po prvi put osjetila da je njezina žrtva uočena. U samo nekoliko riječi uspjela je naživcirati mnoge, a komentari se samo nižu.

Our greatest generation made the ultimate sacrifice to rid the world of Nazi tyranny, but even they couldn’t have known sacrifice like this. pic.twitter.com/JevcTO1tzw





— Darren Grimes (@darrengrimes_) December 28, 2022