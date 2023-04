‘VJEROVAO SAM DA LJUDI NISU BAŠ TOLIKA ĐUBRAD!’ Hrvatski pjevač šokiran u dućanu: ‘A samo je htjela praunuku kupit od bijedne mirovine dva Kinder jaja’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Koliko je nelagodno kada nas netko pokrade, ovisi naravno o tome što nam je ukradeno. No, splitski glazbenik Ernest Pelaić na Facebooku je podijelio neugodno iskustvo koje je doživio i od kojeg ne može k sebi doći od nevjerice.

Naime, njegovoj je majci s invaliditetom netko u supermarketu ukrao štaku.

Evo što je otkrio na Facebooku:





‘Vjerovao sam da ljudi nisu baš tolika đubrad’

“Vjerovao sam da ljudi nisu baš tolika đubrad, ali… demantiralo me. Mater mi već nekoliko godina hoda uz pomoć invalidske štake. Nakon ne znam koliko vremena pitala me je bi li išao s njom do Kauflanda… zaželila se.

Odveo sam je… uzeli smo i kolica ona na žeton, kao da idemo u neki veliki shopping, a u stvari tila je praunuku kupit od bijedne mirovine dva Kinder jaja. U nekom momentu odložila je štaku kraj kolica kako bi mogla vidjeti cijene… jbg… mislila je da su cijene još iz doba Druga Tita, pa su joj malo oči ispale.

Bio sam pokraj nje dok je zabezeknuto gledala u cijene i lagano se pomicala bez štake. I gle čuda, kad smo se okrenuli prema kolicima, da nastavimo dalje, šta mislite gdje je bila štaka? Nema je…. Papala maca.

‘E, moj grade’

E sad se ja pitam, jesam li ja uistinu budala, naivac il nešto još gore od toga kajoš ne mogu sebi doći i shvatiti da se netko usudi uzet nekome invalidsku štaku?!

Da nekom mazneš novac, shvaćam (lopov), da nekom mazneš cigare hajde de, neka (razumijem), ali za ukrast invalidsku štaku trebaš biti od posebne sorte…

E moj grade, sada u potpunosti razumijem samog sebe što često pišem ovdje na svom zidu o tome da ja više ne živim u istom onom gradu u kojem sam se rodio. Ovo je ipak jedan drugačiji Split od onog kojeg sam zaustavio u svom srcu jos sredinom 80-ih.









Kad bi živio u ovakvom kakvi je sada u 21. stoljeću, već bih ga davno napustio. Adio, lipi Splite moj”, napisao je Pelaić na društvenim mrežama.